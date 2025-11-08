Elon Musk recibirá un billón de dólares en bonus

Publicado por Agencias Nueva York Creado: Actualizado:

¿Cuánto hay que pagar para motivar al hombre más rico del mundo? En el caso del magnate tecnológico Elon Musk, hasta un billón de dólares en acciones —en concreto, se estima que serían unos 878 000 millones de dólares durante la próxima década, alrededor de 760.200 millones de euros al cambio actual-, según el plan que fue aprobado este jueves por la junta de accionistas de Tesla. El fundador de esta multinacional automovilística estadounidense había incluso amenazado con abandonarla si no accedían a su costosa demanda salarial.

El 75% de los accionistas votó a favor de su propuesta, que supone el mayor paquete de compensación de la historia.