Warren Buffett carga contra la «avaricia»

Warren Buffett comienza a preparar a sus fieles accionistas para su retirada al frente de Berkshire Hathaway, prevista para final de año. El legendario inversor ha publicado una carta —cargada de recuerdos personales— en la que reafirma su apoyo a su sucesor, Greg Abel, y valora la visión filantrópica de su estrategia. En este último punto, el conocido como Oráculo de Omaha, aprovecha para dar un tirón de orejas a los altos ejecutivos de las empresas que solo trabajan para engordar sus cuentas bancarias personales. «Lo que a menudo molesta a los directores ejecutivos muy ricos —que son seres humanos— es que otros directores ejecutivos sean aún más ricos", asegura en la misiva remitida a sus inversores. «La envidia y la codicia van de la mano; ¿han visto a algún asesor recomendando alguna vez reducir seriamente la remuneración de estos cargos o de la junta directiva?", se pregunta. No lo menciona expresamente, pero sus palabras coinciden con la reciente decisión de los accionistas de Tesla de aprobar —con un 75% de votos favorables— un paquete salarial de 1 billón de dólares para Elon Musk. Con tono emotivo, Buffett marca con esta carta el inicio de una nueva era para Berkshire Hathaway, quizá la firma más seguida por el mercado a la hora de valorar estrategias de inversión a largo plazo. En este sentido, y ante su retirada del mundo de la inversión Buffett insiste en que la compañía tiene que hacer un especial esfuerzo para evitar a futuros altos cargos que busquen jubilarse a los 65 años, o que quieran hacerse «ricos para ostentar» o «iniciar una dinastía». No parece ser el caso del elegido para sucederle. En la misiva, Buffett se esfuerza en demostrar su confianza en su sucesor, asegurando que no tiene ninguna intención de realizar posibles movimientos en la sombra, una vez su retirada sea completamente oficial. «Gobernar desde la tumba nunca ha dado buenos resultados y no tengo el impulso de hacerlo", asegura.