Sumar quiere dar una prestación universal de 200 euros por hijo y Hacienda se niega

El Consejo de Ministros ha aprobado ayer una declaración institucional con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, que se celebra hoy, en la que asegura que el Gobierno «avanza» hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de «universalidad y equidad fiscal", una ayuda que el Ministerio de Juventud e Infancia pide que sea de 200 euros al mes por hijo a cargo. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido evaluar primero las ayudas que ya existen para evitar posibles duplicidades.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han indicado que esta es una medida planteada por el departamento que dirige Sira Rego y por la coalición Sumar «como una ayuda para las familias de 200 euros por hijo o hija a cargo». Una fórmula, según añaden, «que permite dejar de lado el actual modelo asistencial y que permitiría reducir la tasa de pobreza infantil a la mitad». Si bien, María Jesús Montero, ha opinado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que «para reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil", primero hay que «evaluar el rendimiento» de los instrumentos que se han puesto en marcha para evitar duplicidades. En concreto, ha destacado el Ingreso Mínimo Vital que va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (Capi).

"Sería interesante evaluar todos los instrumentos que tenemos para luchar contra la pobreza infantil y en caso de que haya que mejorarlo, pues puede ser una prestación como la que usted comenta o cualquier otra mejorada de las que tenemos ya en marcha» ha apuntado Montero. «Si no, permanentemente, estamos duplicando instrumentos o lo estamos poniendo solapadamente uno encima de otro", ha apuntado. El Gobierno alerta de que la desigualdad económica «también condiciona vidas enteras desde la infancia».