El presidente de Portugal condecora al presidente de Nueva Economía Fórum

El presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, leonés y ex director de El Diario de León ha condecorado al presidente de Nueva Economía Fórum, José Luis Rodríguez García, con la 'Orden del Infante Don Enrique' otorgada por el Estado portugués a “personas por servicios a Portugal y su expansión o por el servicio a la humanidad y a los derechos humanos”.

La ceremonia tuvo lugar en el lisboeta Palacio de Belém, sede de la Presidencia de la República Portuguesa, con asistencia del embajador de España, Juan Fernández-Trigo. El presidente portugués hará el próximo mes de diciembre su segunda visita de Estado a España.

En su discurso, el presidente Rebelo de Sousa destacó la trayectoria profesional y académica de José Luis Rodríguez, haciendo especial referencia a la labor desarrollada por Nueva Economía Fórum, organización de debate fundada y presidida por él hace veinticinco años. En este sentido, subrayó “la condición del Foro como espacio de encuentro, abierto a todas las ideas, plural y apartidista, con gran capacidad de convocatoria, así como la vocación demostrada en pro de la colaboración entre Portugal y España”.

Desde su creación en 1960, han sido condecoradas con la “Orden del Infante Don Enrique de Portugal” un gran número de personalidades internacionales, entre ellas don Juan Carlos I de España, Valery Giscard D’Estaign, Balduino de Bélgica, Hosni Mubarak, Francois Miterrand, Carlos XVI de Suecia, Beatriz de los Países Bajos, Masako de Japón, Lech Walesa, Nelson Mandela, José María Aznar, Cristiano Ronaldo y Juan Ignacio Zoido.