Disminuyen poco a poco los bloqueos en Francia

La situación en las carreteras francesas mejoró este sábado frente a los días precedentes, con menos bloqueos, tras la llamada a una tregua navideña de las protestas de los agricultores, que aún así advierten al Gobierno de que siguen descontentos. En total, durante la jornada, se registraron 59 acciones de fuerza en todo el país, en especial en la zona suroeste, en las que participaron cerca de 1.700 trabajadores del campo con casi 600 vehículos agrícolas, según indicaron fuentes de los servicios de seguridad a la cadena BFMTV. El primer ministro, Sébastien Lecornu, trató de tender un nuevo puente con los sindicatos agrarios al final de la jornada del viernes, con un mensaje a las organizaciones en el que propuso nuevas reuniones para enero.