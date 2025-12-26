La brecha entre propietarios e inquilinos se agrava con la crisis de la vivienda

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

Cuando Javier Rincón regresó a Madrid el pasado abril —después de ocho años trabajando en Zaragoza-, se topó de frente con la dura realidad del mercado inmobiliario. Tras más de cuatro meses conviviendo con un amigo —y trabajando ya de cocinero en un restaurante del centro de la capital con un sueldo fijo-, solo ha podido acceder a compartir 52 metros cuadrados con dos estudiantes en un piso de tres habitaciones para poder quedarse en su barrio de toda la vida. Javier paga 620 euros por su cuarto que, al menos, es el más grande del inmueble. Pero con truco: la propietaria levantó un tabique para transformar el salón y poder alquilar tres habitaciones en lugar de dos,a costa, eso sí, de que la única zona común sea la cocina. Con los tres alquileres ingresa, en definitiva, unos 1.700 euros por esos 52 metros cuadrados.

Aunque el de Javier es un caso extremo, esta brecha entre inquilinos que se ven obligados a aceptar condiciones límite y propietarios beneficiados por la subida de los precios se ha ampliado de forma notable en 2025. «La brecha en el patrimonio medio de los mayores de 74 años versus el de los menores de 35 se ha multiplicado por once en los últimos años", explicaba recientemente Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, en un desayuno informativo. Durante su intervención, remarcó las dificultades que tienen los jóvenes para comprar casa «encontrándose en condiciones desafortunadamente peores que las que teníamos nosotros».

El Banco de España también lleva tiempo advirtiendo de que, pese al encarecimiento de más del 70%de los alquileres en la última década, las generaciones más jóvenes tienen menos viviendas en propiedad y, por tanto, acumulan menos riqueza neta que sus padres y abuelos. Y eso que las estadísticas dejan claro que España es, hoy por hoy, un país de propietarios. De las 26,5 millones de viviendas que el supervisor calcula que existen en el territorio (de las que un 69,6% son principales, un 16% segundas viviendas y un 14,4%vacías), el 75,5% están registradas en régimen de propiedad, frente a una media del 68% en la Unión Europea, según Eurostat.

En el mismo sentido se manifiestan en Sociedad de Tasación, donde observan dos bolsas de demanda «bien diferenciadas». Por un lado, una solvente y activa, compuesta por compradores con capacidad adquisitiva, con fuerte presencia de compradores extranjeros. Por el otro, jóvenes, inmigrantes y una clase media con un poder adquisitivo limitado. «Esta segunda bolsa está aumentando de forma progresiva y, al no tener encaje en el mercado de compraventa debido al nivel actual de precios, cada vez se orienta más hacia el alquiler, donde también encuentra barreras crecientes", añaden.

Para ellos, este ha sido, sin duda, el año de la vivienda inaccesible, con una abrupta subida del 13% en los precios en el tercer trimestre, la mayor en 18 años, según el INE. Y ya van 42 trimestres consecutivos de repuntes. La media en la zona euro ronda el 5%. Y el metro cuadrado tasado supera los tiempos de la burbuja, por encima de los 2.153 euros, según el Ministerio de Vivienda. Es un 35% más que los 1.600 euros que se pagaban a finales de 2019. La escalada meteórica ha sido todavía más potente en el mercado del alquiler, donde las habitaciones a más de 600 euros son el pan de cada día de aquellos que buscan casa. Según datos de Pisos.com, el metro cuadrado para una renta se pagó en noviembre a 14,08 euros, un 18% más que en 2024.

Con todas estas cifras sobre la mesa, el Banco de España constata que el esfuerzo para pagar una casa se mantiene por encima del 30% recomendado, con precios que suben más rápido que los salarios y una escasez de oferta que acelera las tensiones. El supervisor estima que el país arrastra un déficit de 700.000 viviendas. Y eso que en el último año se han visado unas 132.000 nuevas (hasta mayo), un 13% más interanual. Pero esa producción sigue siendo insuficiente para equilibrar el mercado. No parece que la situación vaya a mejorar. A pesar de las protestas y de las masivas movilizaciones de este año, los expertos vaticinan que la tensión de precios continuará en 2026. «Estimamos subidas del 7%, por encima del 4%que habíamos previsto inicialmente, ante la escasez de oferta y unos alquileres que han repuntado más de lo esperado", explica Aránzazu Cortina, del departamento de análisis de Bankinter. Singular Bank proyecta un encarecimiento medio del entorno del 9%, mientras que los expertos de Pisos.com lo sitúan en el 7,8%. Los alquileres, por su parte, también se encarecerán otro 6,8%.

La realidad es que la vivienda asequible no existe en España. Para hacerse una idea del descontrol del mercado, casi un 23% de las casas ya cuesta más de medio millón de euros. Y solo un 29,5% presenta un precio inferior a los 150.000 euros, según un estudio de Pisos.com.

Pese a ello, el consenso descarta una burbuja, defendiendo que las familias afrontan esta situación con más holgura que en 2008, con los bancos manteniendo a raya los criterios de concesión de hipotecas, que están a punto de cerrar su mejor año desde 2010 con 420.000 firmas hasta octubre. «La situación financiera de los hogares, del sector constructor y promotor y del sistema financiero es mucho más sólida, y los riesgos de una corrección brusca del precio se encuentran contenidos. Aun así, persisten desequilibrios que merecen atención", apuntan los expertos de CaixaBank Research.

Regulación de pisos turísticos y más construcción

Que el problema de la vivienda tiene mucho que ver con la escasa oferta de casas ante un número cada vez mayor de hogares no es ningún secreto. Por eso los analistas coinciden en la necesidad de aligerar la burocracia para facilitar las licencias de obra y estrechar esa brecha. Por su parte, la Comisión Europea también abogó recientemente por un mayor control de los alquileres turísticos que, aunque suponen una oportunidad para muchos ciudadanos, también han contribuido a una mayor presión en muchas zonas. Tal y como reconocen en Bruselas, hay partes de Europa donde una de cada cinco viviendas disponibles se destina a este tipo de alojamientos de corta duración.