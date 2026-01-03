La china BYD desbanca a Tesla como el mayor fabricante de vehículos eléctricos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

‘Sorpasso’, adelantamiento por la izquierda, acelerón. Todos esos clichés del mundo del motor sirven para describir el cambio de tendencia que se ha producido en el mercado mundial del coche eléctrico puro. En apenas diez palabras: Tesla ha perdido la corona mundial de ventas de eléctricos. La compañía fundada por Elon Musk cierra un 2025 especialmente negativo, con una caída del 9% en las entregas, mientras que su principal rival, la china BYD, pisa el acelerador. El fabricante asiático elevó un 28% sus ventas hasta alcanzar los 2,26 millones de coches eléctricos puros matriculados en los últimos doce meses, más de 600.000 unidades por encima de Tesla, que se quedó en 1,62 millones. Mes a mes y, ahora también, en el balance anual, Tesla ha ido cediendo terreno frente a sus competidores y acumula dos años consecutivos de retroceso en sus ventas mundiales, pese a que el mercado global continúa creciendo. 2024 ya fue el primer ejercicio con cifras negativas en la comparativa anual, algo inédito desde 2011. Este nuevo descenso vuelve a poner en duda la viabilidad del ambicioso objetivo fijado por Musk: convertir a Tesla en el mayor fabricante de automóviles del mundo, con 20 millones de coches vendidos al año en 2030. La caída de Tesla en 2025 no responde únicamente al aumento de la competencia, sino también a un cambio drástico en el entorno regulatorio y fiscal en Estados Unidos, su principal mercado.