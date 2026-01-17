La trampa de Díaz: Uno de cada cinco contratos dura menos de una semana

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las horas trabajadas por los asalariados continúan en caída libre. Lejos de observarse un cambio en la tendencia que se aceleró con la pandemia, la jornada laboral media en España se situó en 2025 en la media más baja de toda su serie histórica. En concreto, en 31,4 horas semanales en el tercer trimestre del ejercicio. El auge del empleo a tiempo parcial o el incremento de las plantillas de la Administración pública suelen estar entre los argumentos más habituales para intentar explicar este fenómeno muy criticado por la patronal. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte de que el lema de ‘trabajar menos para vivir mejor’ que defiende Yolanda Díaz transmite una idea errónea a la sociedad. Y ahora, el informe de USO apunta a que la caída de las horas trabajadas no corresponde a los movimientos del Ejecutivo para una reducción legal que finalmente acabó siendo fallida, sino a la media efectiva de los contratos por el aumento de las jornadas parciales y, por tanto, de la precariedad del empleo. Los datos que maneja el sindicato apuntan a que esas 31,4 horas trabajadas de media en 2025 por los españoles son inferiores a las de 2024 y a las de 2023. Y reflejan una caída constante desde las 33 horas que se registraban en 2009. «Esto supone a su vez un incremento del pluriempleo, necesario para un salario completo», explica Joaquín Pérez, secretario general de USO. «Si en 2024 había 677.000 personas en esta situación, en 2025 hablamos de más de 200.000 más: 886.800», añade. Y advierte de que «tener varios trabajos para tener una nómina digna no es mejorar el empleo». El sindicato denuncia que los buenos datos de afiliados a la Seguridad Social —que en 2025 sumaron medio millón por cuarto año consecutivo, acercándose a los 21,9 millones de ocupados— esconden esas personas que son dadas de alta varias veces al mes o al mismo tiempo en distintos trabajos. «Si las horas trabajadas son las mismas, no se crea empleo, se distribuye entre más personas, pero también se reducen los salarios», insisten desde USO. El informe incide especialmente en este punto de la rotación, que sigue marcando el mercado laboral en nuestro país. Según los datos publicados, el 21,5% de los contratos firmados el pasado año duró menos de una semana y el 34,2%, menos de un mes. «Qué importa que se llamen indefinidos si sospechosamente han crecido las bajas voluntarias, tal vez para volver a trabajar el lunes, o hay de pronto tantas personas incompetentes que no superan el período de prueba y se van sin indemnización», ironizan. A pesar de que USO valora positivamente la caída del paro «hay otro, tan real como el registrado, que ha crecido en más de 50.000 personas». El sindicato se refiere a los fijos discontinuos en período de inactividad, pero que la estadística no contabiliza como parados. En total, este conjunto de personas que no trabajan ascendió en 2025 a 1,44 millones, 50.609 más.