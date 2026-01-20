Conoce la hora más barata del precio de la luz hoy

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El precio medio de la electricidad de este martes 20 de enero de 2026 para los consumidores con una tarifa regulada o indexada contratada en el mercado libre es de 169,22 euros por megavatio hora (MWh), un precio que es un 11,80% más barato que el registrado en la jornada de ayer.

Hay que recordar que este precio es diferente al que publica el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (Omie), que indica el precio medio en el mercado mayorista, mientras que el precio que afecta a los consumidores con una tarifa regulada o indexada incluye conceptos como los peajes de acceso, los cargos del sistema o los costes de ajuste del sistema eléctrico.

La franja horaria en la que hoy resulta más ventajoso realizar consumos intensivos es entre las 04:00 y las 05:00 horas. Por el contrario, las horas menos favorables se sitúan entre las 20:00 y las 21:00 horas.