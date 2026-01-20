El Fondo Monetario sitúa a España como la economía que más crece de Europa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El FMI mejora sus expectativas de crecimiento para la economía española en 2026, hasta situarlas en el 2,3%, tres décimas más de lo que había previsto en octubre. Esta revisión al alza sitúan a España a la cabeza del bloque europeo y solo por debajo de EE UU entre los países más avanzados. A esta revisión al alza también se suma la que reveló este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que contempla un crecimiento del 2,4% este año. A la espera de que el INE confirme cuánto se expandió el PIB español en 2025, el organismo apunta a un crecimiento del 2,9%. Y aunque el país mantiene un «sólido crecimiento» para el organismo con sede en Washington, las previsiones proyectan una moderación progresiva de la actividad en 2026 y 2027, en línea con la normalización cíclica de la economía y de otros países del entorno. No obstante, incluso en este escenario de menor dinamismo, el Fondo prevé que España mantendrá tasas de crecimiento claramente superiores a la media de la zona del euro. Estas previsiones coinciden con la última revisión del Gobierno y son una décima más optimista de cara a este año pero dos décimas por debajo de cara a 2027, cuando se espera un crecimiento del 2,1%. Todo, en un entorno en el que el crecimiento mundial se situará según el FMI en el 3,3% para este 2026, frente al 3,1% que se esperaba hace tres meses. Y en el 3,2% para 2027, sin cambios respecto a esos últimos cálculos.