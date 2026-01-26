Onzonilla inicia la modificación de sus normas urbanísticas para impulsar el autoconsumo

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Onzonilla (León) ha iniciado el proceso de modificación puntual de sus normas urbanísticas municipales con el objetivo de adaptar el planeamiento local a los principios de sostenibilidad energética y fomento del autoconsumo renovable, una iniciativa vinculada a la ejecución de las obras incluidas en la Medida 2 del programa DUS 5000, financiado con fondos europeos.

El acuerdo, adoptado por el Pleno municipal en sesión ordinaria celebrada el 26 de diciembre de 2025, ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), lo que abre un periodo de información pública para que vecinos, colectivos y entidades interesadas puedan consultar el expediente y presentar alegaciones.

Según recoge el anuncio oficial, la modificación del planeamiento pretende garantizar la compatibilidad constructiva y jurídica de las instalaciones de generación energética mediante fuentes renovables, especialmente fotovoltaica y solar térmica, con el uso principal de las edificaciones ya existentes en el municipio.

La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para impulsar la transición energética a escala local, favoreciendo la instalación de sistemas de autoconsumo en viviendas, edificios públicos y otras construcciones, y alineándose con los objetivos regionales, nacionales y europeos de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética.

El periodo para la presentación de alegaciones será de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del último anuncio preceptivo en los medios en los que debe hacerse público, entre ellos el propio Bocyl y la prensa provincial.

Durante ese plazo, cualquier interesado podrá examinar la documentación en las dependencias del Ayuntamiento de Onzonilla, situadas en la Avenida de la Constitución número 9, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, así como a través de la sede electrónica municipal.

Con esta iniciativa, Onzonilla da un paso más en su apuesta por un modelo de desarrollo más sostenible, adaptado al contexto energético actual y a las exigencias de la normativa ambiental, al tiempo que abre el proceso a la participación ciudadana antes de culminar la tramitación urbanística.