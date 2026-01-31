La economía cierra 2025 con un crecimiento del 2,8%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La economía creció un 2,8% en 2025 por el tirón del consumo de las familias y de la inversión, pese a que las exportaciones han entorpecido el crecimiento por el impacto de los aranceles. El INE adelantó este viernes que el PIB del cuarto trimestre creció más de lo previsto, un 0,8%, lo que dio un tirón a la economía en la recta final del año. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró tras conocer los datos que España se ha convertido en el «motor del continente» al crecer más del doble que la media de la eurozona, que avanzará alrededor de un 1,3% según las últimas previsiones. Aún así, el crecimiento del 2,8% es una décima inferior al previsto por el cuadro macroeconómico del Gobierno, que para 2026 calcula un avance del 2,2%. En detalle, el repunte trimestral se debió a la demanda interna (consumo e inversión), que aportó un punto al crecimiento. En cambio, el sector exterior (exportaciones e importaciones) restó dos décimas al avance de la economía española en la recta final de año, explica el INE. El Ministerio de Economía ha destacado que la tasa trimestral del 0,8% lograda en el último cuarto de 2025 supone «el mayor ritmo de crecimiento trimestral de todo el ejercicio» y se debe «al dinamismo del consumo de los hogares y de la inversión, en un contexto internacional de incertidumbre». A nivel interanual, el crecimiento se situó en el 2,6%, una décima menos que el trimestre anterior y su menor tasa en dos años. El INE explica que por agregación temporal de los cuatro trimestres, el crecimiento en volumen del PIB en el conjunto del año 2025 fue del 2,8%. Las cifras que revela este viernes el INE demuestran la fortaleza de la demanda interna apoyada en una gran resiliencia del mercado laboral y de la inversión productiva. Los datos indican que el número de ocupados equivalentes a tiempo completo aumentó un 2,8% interanual, mientras que las horas efectivas trabajadas subieron un 2,2%, lo que significa que se crearon más empleos y el mercado laboral contribuyó más al crecimiento del PIB. En la zona euro los aranceles decretados por Estados Unidos han tenido un mayor impacto económico que en España. Pero hay que tener en cuenta que ha sido el mercado interno el que ha sostenido un sector exterior más débil que en 2024 y es la razón de que el PIB de 2025 haya mantenido ese ritmo expansivo. Por sectores productivos, la construcción fue uno de los más dinámicos al avanzar un 2,1% en el trimestre, seguido de los servicios (0,8%). La industria creció un 0,3% e incluso el sector primario cerró el trimestre en positivo. El analista de eToro, Javier Molina, explica que el PIB ha crecido con fuerza pero el reto ahora es que ese crecimiento sea sostenible. «Que el PIB avance de esta forma y la inflación se modere es una combinación poco habitual que nos deja con un crecimiento sólido y un IPC cerca del objetivo del BCE", asegura el experto. Aún así, advierte de que al mirar la composición de ese crecimiento, el mensaje se vuelve más matizado: la economía crece, pero lo hace apoyada en factores domésticos y menos en su capacidad de competir fuera.» Ese desequilibrio es una señal de alerta de cara a 2026 y 2027, cuando el contexto internacional puede volverse más exigente", anuncia Molina. Además, parte relevante del impulso reciente procede del gasto público y de la ejecución de fondos europeos. Y ahí aparece el riesgo de fondo pues podría darse que esa inversión pública no se traduzca en aumentos duraderos de productividad y crecimiento potencial. «Si el dinero se queda en el corto plazo, sosteniendo actividad sin transformar la estructura productiva, el crecimiento tenderá a enfriarse cuando ese impulso desaparezca", explica el analista.

El presidente del Gobierno, celebró los datos y aseguró que este 2,8% pone a España «en buena posición para revalidar un crecimiento sólido este 2026", señaló en un mensaje de Twitter. Por su parte, el ministro Carlos Cuerpo indicó que el «acelerón» del PIB supone un «mayor arrastre de crecimiento» de cara a este 2026. "Es una semana de noticias estadísticas y de datos para estar satisfecho como ministro de Economía", celebró el titular de Economía en una entrevista en TVE.