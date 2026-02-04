El Sepe revoluciona el paro: así funciona el nuevo ingreso automático que recibirás al encontrar trabajo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A partir del 1 de enero de 2026, el sistema de protección por desempleo en España da un giro significativo con la entrada en vigor del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE). Este nuevo instrumento económico del Sepe permite que los beneficiarios de una prestación contributiva que consigan un empleo, ya sea a tiempo parcial o completo, no pierdan el apoyo institucional de inmediato. La gran novedad radica en que este ingreso se aplicará de oficio y de forma totalmente automática, eliminando trámites burocráticos para el trabajador. En el caso de que un ciudadano prefiera no beneficiarse de esta ayuda, tendrá que solicitar expresamente la suspensión del complemento.

El funcionamiento del CAE permite mantener un ingreso del Sepe mientras se desempeña la actividad laboral por cuenta ajena, aunque está sujeto a condiciones específicas de acceso. Para beneficiarse de este apoyo, es imprescindible contar con una prestación contributiva que tenga una duración mínima de 14 meses, la cual debe haber sido aprobada con posterioridad al 1 de abril de 2025. Además, el trabajador debe haber consumido al menos 9 meses de dicha prestación antes de iniciar el nuevo contrato laboral. Cumpliendo estos puntos, el sistema activará el pago sin necesidad de solicitud previa.

En cuanto a su alcance temporal y sus efectos, el Complemento de Apoyo al Empleo tiene un límite máximo de percepción de 180 días. Es fundamental que los beneficiarios comprendan que este ingreso no es un pago independiente de su prestación original; por el contrario, el CAE consume días de paro. Esto significa que cada jornada que se perciba este complemento equivale a un día menos de prestación acumulada. Esta medida busca facilitar la transición al mercado laboral, garantizando una mayor estabilidad económica durante los primeros meses del nuevo empleo.