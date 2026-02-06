CEOE plantea reformar los pluses salariales de las bajas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La patronal puso ayer cifras al absentismo: 33.000 millones de euros en 2025. Unos números a los que hay que sumar los problemas organizativos, especialmente en las microempresas. Este montante no ha dejado de crecer en los últimos años, al dispararse las incapacidades temporales más de un 200% en la última década. El organismo, presidido por Cristina Herrero, propuso la intervención temprana del INSS para poner freno a estas ausencias del puesto de trabajo, pero Cepyme ha ido más allá: más control, reformar los complementos salariales durante estos procesos, permitir que las mutuas puedan prescribir el alta en ciertos casos y aprovechar los recursos sanitarios del sector privado. Esta es la receta que la patronal —en este caso Cepyme— ha puesto sobre la mesa y se suma a la propuesta realizada en enero por la CEOE, que planteó que las empresas dejaran de pagar cotizaciones durante las bajas. En esta ocasión, los representantes de las pymes proponen la transformación de los complementos salariales por incapacidad temporal en incentivos, así como la posibilidad de contemplar subidas salariales adicionales en aquellas empresas que recorten el absentismo. En multitud de convenios se establecen complementos salariales para alcanzar el 100% del sueldo.