Movistar sufre una caída a nivel nacional en los servicios fijo y móvil que ofrece pymes

Movistar, de la compañía Telefónica, ha sufrido una caída en sus servicios fijo y móvil que ofrece a pymes y que afecta a miles de usuarios a nivel nacional, según han informado a EFE este martes fuentes conocedoras.

En la red social X, Movistar ha informado de esta incidencia a varios usuarios que se han quejado y ha asegurado que trabaja para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Fuentes conocedoras han asegurado que la incidencia afecta al servicio fijo y móvil que la compañía ofrece a Pymes a nivel nacional.

El problema se ha originado después de las ocho de la mañana, según el portal Downdetector, que ofrece en tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios, y ha reportado avisos de usuarios pasadas las ocho de la mañana de este martes.