Expertos aseguran: ya puedes saber si te va a salir a pagar o a devolver en la Renta

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El experto en fiscalidad José Ramón López, conocido en redes sociales como @tu_blog_fiscal ha revelado un método muy sencillo para anticiparte al resultado de tu declaración de la renta 2025, utilizando para ello datos accesibles para todos y herramientas del ejercicio anterior. "Ya puedes saber si te va a salir a pagar, a devolver o a lo que sea en tu próxima declaración de la renta", afirma el especialista, enfatizando su utilidad para todos los contribuyentes.

El secreto: tu certificado de retenciones

¿Cuál es el truco? Sencillo: el certificado de retenciones, un documento clave que detalla qué ingresos has tenido en el año. “Este certificado de retenciones te indica todo lo que has obtenido como rendimientos de trabajo, lo que has pagado a la Seguridad Social que es deducible, que mucha gente no lo sabe, lo que has pagado ya de IRPF en tu nómina...”.

El certificado de retenciones debes solicitarlo a todas las empresas donde trabajaste el año pasado, sin importar si ya no estás allí. Si has trabajado para cinco empresas, pídselo a las cinco. Me da igual que ya no estés trabajando en esa empresa, se lo tienes que pedir igualmente y te lo tienen que facilitar".

Cargando…

Simulación práctica con datos de 2024





Para simular el resultado, deberás usar la campaña de la renta 2024, ya que lo tramos de IRPF permanecen inalterables. "Con esos datos nos vamos a ir a la campaña de la declaración de la renta del 2024. Sí, la del 2024, la que ya se hizo. Sabéis por qué? Porque por desgracia, los tramos del IRPF que se tendrían que deflactar desde hace ya años, no se deflactan"

Sí, es un estimado y la cantidad final puede verse afectada por otras razones, pero ofrece una visión inicial muy valiosa. Ya de entrada vas a tener un dato y este dato te va a servir para ver cómo vas, si te va a salir a pagar 1000, 2000 o si, en cambio, por ejemplo, te va a salir a devolver".

Los plazos para la campaña de la Renta 2025 están ya confirmados por la Agencia Tributaria. La campaña se inicia en abril de 2026 y termina el 30 de junio de este mismo año, con variaciones según el método de presentación.

Así que ya sabes cómo anticiparte al resultado de la Renta 2025, un método sencillo y eficaz para poder organizarte en caso de que te salga a pagar… y de celebrar algo con los amigos si te sale a devolver.