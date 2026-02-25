Iberdrola logra ganancias récord de 6.285 millones en 2025, impulsada por inversiones de 14.460 millones

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Iberdrola obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 12% con respecto a los 5.612 millones de euros del ejercicio anterior, impulsada por unas inversiones de 14.460 millones de euros en el año, informó la compañía.

Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido -379 millones de euros- y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos -389 millones de euros- e incluyendo ajustes negativos -465 millones de euros- en el negocio de Generación Renovable y Clientes en el 'pipeline' de renovables y el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido -251 millones de euros-, el beneficio neto ajustado fue de 6.231 millones de euros, con un incremento del 10,5%.

Sin estos cargos registrados en el último cuarto del año de ajustes de valor sin impacto en caja por más de 460 millones asociados a la cartera de proyectos renovables, el beneficio neto reportado alcanzaría los 6.749 millones de euros.

La cifra de negocios de la primera 'utility' de Europa por capitalización bursátil alcanzó en 2025 los 45.546,8 millones de euros, con un aumento del 1,8% frente a 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado se situó en los 16.592,4 millones de euros, con una caída del 1,5%. Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las del negocio en México en 2024, y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el Ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15.684,4 millones de euros, un 3,1% superior a 2024, gracias al buen desempeño en el negocio de redes.

En concreto, el Ebitda ajustado de Redes creció un 21% gracias a la mayor base de activos regulados, la consolidación de la británica ENW y los ajustes positivos de los marcos regulatorios en Estados Unidos y Brasil, además de la mayor contribución de Iberia.

Por su parte, la contribución del negocio de Generación Renovable y Clientes cayó un 10% ya que la mayor capacidad instalada y la mayor producción, con la eólica marina aumentando un 39%, no compensan los menores precios en España y en Reino Unido ni el impacto no recurrente por los mayores costes por servicios auxiliares en Iberia.

En cuanto a las inversiones, se situaron en esos 14.460 millones de euros, incluyendo la adquisición del 30,3% de la participación de Previ en Neoenergia por importe de 1.897 millones de euros.

Del total de este esfuerzo inversor, dos tercios correspondieron al negocio de Redes, alcanzando los 8.975 millones de euros -incluyendo ENW- y la base de activos regulados aumentó un 12% hasta los casi 51.000 millones de euros.

Por su parte, las inversiones en el negocio Renovable se situaron en los 5.260 millones de euros, con la instalación, en últimos doce meses, de más de 2.700 megavatios (MW) renovables. Además, el grupo suma 4.679 MW ya en construcción y una cartera adicional de 9.000 MW lista para 2028.

Recorta la deuda a 50.182 millones

Mientras, la deuda financiera neta ajustada del grupo se situó en los 50.182 millones de euros a cierre de 2025, con una reducción de casi 1.500 millones de euros con respecto a hace un año. El ratio financiero FFO ajustado sobre deuda neta ajustada era del 25,5% y la posición actual de liquidez de 21.381 millones de euros, cubriendo 29 meses de necesidades de financiación. La generación de caja crece hasta los 12.811 millones de euros, con un incremento del 8,2%.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, destacó que 2025 fue "un año récord" para la compañía, "con más inversiones que nunca en infraestructuras de Redes de distribución y transporte en los Estados Unidos y el Reino Unido, que serán los principales motores de crecimiento en los próximos años".

Asimismo, puso en valor que la energética hace 25 años que las infraestructuras eléctricas serían "imprescindibles" para poder atender una demanda creciente. "Nuestra estrategia de diversificación geográfica, el acceso a la financiación y a la tecnología y una trayectoria de ejecución exitosa son y seguirán siendo la mejor garantía para crecer en resultados y dividendos a largo plazo", dijo.

Dividendo

En lo que respecta al dividendo, la energética avanza al mismo ritmo de sus ganancias récord y destinará un total de 4.500 millones de euros a retribuir a sus accionistas, un 12% más.

De esta forma, la empresa repartirá 0,68 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, entre el dividendo a cuenta de 0,253 euros por acción abonado en febrero y el complementario de 0,427 euros que se propondrá a la próxima Junta General de accionistas, lo que representa un crecimiento del 6,3% desde los 0,640 euros por acción en 2024, en línea con el crecimiento del beneficio por acción.

Apunta a un beneficio neto ajustado de más de 6.600 millones en 2026

Con este ritmo de crecimiento en beneficios y dividendos, Iberdrola anunció también sus previsiones para este 2026, en las que apunta a un beneficio neto ajustado superior a 6.600 millones de euros, con esa meta de superar los 7.600 millones de euros en 2028.

Asimismo, Iberdrola destacó que durante 2025 ha contribuido de manera sostenida al crecimiento económico y a la creación de empleo. A finales de 2025, la compañía contaba con 45.400 empleados y realizó 4.500 nuevas contrataciones, además de efectuar compras por 13.200 millones de euros, sosteniendo 500.000 empleos en miles de proveedores.

Además, la contribución fiscal del grupo energético ascendió a 10.410 millones de euros -con cerca de 4.700 millones en España- y destinó más de 425 millones de euros a inversión en I+D.