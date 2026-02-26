Campaña de la Renta 2025: El "truco" del padrón en los pueblos de León que te puede hacer ahorrar más de 150 euros

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

El próximo 8 de abril se marca el inicio de la Campaña de la declaración de la Renta 2025-2026 con la presentación telemática. Miles de leoneses comenzarán a recopilar facturas, borradores y certificados para comprobar si les sale a pagar o a devolver. Pues bien, estar empadronado en el lugar correcto es, además de una señal de identidad, una decisión financiera, ya que puede suponer una diferencia de 153 euros directos en la liquidación final.

No todos los alquileres desgravan igual



La Junta de Castilla y León, como medio para combatir la despoblación, mantiene una estructura de beneficios fiscales para beneficiar a quienes residen en municipios pequeños. Según los datos del Portal Tributario de la Junta de Castilla y León, la deducción por alquiler de vivienda habitual, si eres menor de 36 años, cuenta con dos modalidades:

León capital y Ponferrada: puedes deducir el 20% de las cantidades satisfechas en el año con un techo máximo de 459€.

Pueblos de León: si tu vivienda se encuentra en un municipio de menos de 10.000 habitantes, el porcentaje de la deducción se eleva hasta un 25% y el límite máximo hasta los 612€.

Hacienda entrega esa diferencia de 153 euros a quienes deciden vivir en municipios pequeños, beneficiando a todos aquellos que mantienen vivos núcleos más deshabitados de la provincia. Destinos que no superan la cifra, como Babia, El Bierzo Alto, Laciana o el Páramo se convierten en destinos fiscalmente atractivos para los jóvenes trabajadores, emprendedores y teletrabajadores.

Estos pueblos de León entran en la categoría de "ahorro máximo"



En el censo tienes la clave. Para la Agencia Tributaria, la mayoría de los 211 municipios de la provincia de León se benefician del límite de los 612 euros. Localidades como Sariegos, Valverde de la Virgen, Chozas de Abajo, Mansilla de las Mulas o Santa María del Páramo son ejemplo de ello.

La Agencia Tributaria pone al servicio del contribuyente un Manual de Renta específico para Castilla y León donde se detallan las condiciones de población. Es obligatorio que tu domicilio fiscal coincida en el borrador con el catastro de estos municipios rurales. De este modo, el sistema no bloqueará la deducción superior.

No basta con vivir en un pueblo: los otros requisitos



Localidad de Mansilla de las MulasGetty Images

El cumplimiento de la normativa ha de ser estricto y va más allá de la norma del municipio de baja población. Estas son las tres patas que debes verificar de manera obligatoria.

Límite de ingresos. Una condición pensada para beneficiar las rentas medias y bajas. La base imponible total (menos el mínimo personal y familiar) no puede superar los 18.900€ en tributación individual o los 31.500€ en conjunta. Edad: obligatoriamente has de tener menos de 36 años. Si los cumpliste a lo largo de 2025, podrás aplicarla, pero de manera proporcional durante los días que tuviste 35 años. Depósito de la fianza: el propietario de la vivienda en la que estás viviendo de alquiler deberá haber depositado la fianza en la Junta de Castilla y León. Sin este trámite legal, el contribuyente pierde el derecho a la deducción. Es recomendable pedir al casero el justificante del depósito antes de presentar la declaración.

Ojo: cuidado con el padrón

Otro dato que has de tener en cuenta: si en tu DNI aparece una dirección en la capital y no estás correctamente empadronado en tu nueva vivienda, podrías tener problemas para demostrar tu residencia rural.

En este caso de 2026, Hacienda mira la fotografía de tu vida a 31 de diciembre de 2025. Si en esa fecha estabas empadronado en León capital, para la Agencia Tributaria viviste en el ‘Escenario Urbano’ todo el año. Empadronarte hoy solo servirá para la deducción de este año, que se hará en 2027.

Estos 153 euros de diferencia pueden parecer una cifra discreta, pero puede representar casi un mes de suministros del hogar, o una ayuda para los desplazamientos diarios al trabajo, que, en ocasiones, suele estar en la capital.