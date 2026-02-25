Confirmado por el Ayuntamiento y el BOP: estas son las nuevas ayudas que puedes pedir desde ya en León si eres estudiante

Varios jóvenes a las puertas de un centro universitario, perfil del alumnado que podrá beneficiarse de las nuevas ayudas municipales para matrícula y material académico.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El Consistorio leonés ha confirmado una nueva convocatoria de apoyo económico dirigida a estudiantes de la ciudad, con una dotación global de 80.000 euros destinada a sufragar parte de los costes académicos del próximo curso. La convocatoria fue publicada el 24 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León y el plazo de solicitud ya está abierto desde el 25 de febrero. Contempla ayudas tanto para universitarios como para alumnado de ciclos formativos de Grado Superior matriculados en centros de León.

Hay dos partidas diferenciadas (50.000 euros para enseñanzas universitarias y 30.000 euros para Formación Profesional de Grado Superior) y un plazo de un mes para presentar la solicitud desde su activación formal.

El Ayuntamiento de León activa ayudas para estudiantes universitarios y de FP

El programa aprobado persigue el objetivo de facilitar el acceso a los estudios superiores y garantizar la continuidad académica de los jóvenes leoneses en igualdad de condiciones. La línea principal está orientada a sufragar el coste de la matrícula universitaria del curso 2025/2026, pudiendo cubrir hasta el 100 % del importe abonado en concepto de tasas académicas, siempre dentro de los límites presupuestarios establecidos.

En paralelo, se contempla una ayuda específica para quienes cursen un ciclo formativo de Grado Superior en la ciudad durante el mismo curso académico. En este caso, la cuantía fija asciende a 300 euros y está pensada para cubrir gastos vinculados al material técnico o libros necesarios para el desarrollo formativo.

La convocatoria incorpora además un incentivo ligado al rendimiento académico. Los estudiantes que hayan obtenido una nota media destacada en el curso 2024/2025 podrán acceder a una cuantía adicional que oscila entre 50 y 125 euros, en función de la calificación obtenida. Se trata de un complemento que premia la excelencia y refuerza el mensaje institucional de apostar por el esfuerzo y el mérito.

Requisitos y criterios de las ayudas del Ayuntamiento de León para estudiantes

Tal y como establecen las bases reguladoras, para optar a la ayuda es imprescindible estar empadronado en la ciudad de León y cumplir con los umbrales de renta fijados en la convocatoria. El nivel de ingresos de la unidad familiar y el número de miembros computables serán determinantes en la evaluación de las solicitudes.

Se prioriza a quienes se encuentran en una situación económica que podría dificultar el acceso o la continuidad en estudios superiores. Con ello, el Ayuntamiento pretende reforzar la cohesión social, favorecer la permanencia del talento joven en la ciudad y convertir la formación en una herramienta estratégica de futuro.