MWC cumple 20 años en Barcelona con un salto hacia la «era de la inteligencia"

Bajo el lema «The IQ Era», el Mobile World Congress (MWC) pondrá de manifiesto en su vigésima edición en Barcelona el salto definitivo hacia una industria con la inteligencia artificial integrada ya de forma transversal en redes, dispositivos y servicios digitales. El encuentro, que se celebra en Fira de Barcelona desde hoy, reúne a las principales tecnológicas globales y atraerá a cerca de 110.000 asistentes, más del 20 % altos ejecutivos, que pondrán el foco en la carrera por automatizar procesos gracias a la IA, redefinir la conectividad a través del 5G avanzado y explorar los primeros desarrollos vinculados al 6G. Grandes corporaciones como Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, Tik Tok y ZTE, estarán presentes con sus novedades en el evento. La dimensión corporativa del MWC se complementa con su papel como gran foro de debate tecnológico, que reunirá a destacadas figuras del sector, como la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell; el inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, y la investigadora especializada en robótica Kate Darling. El congreso tecnológico, que en la última década ha evolucionado desde una feria centrada en telefonía móvil a una gran cita global sobre tecnología y conectividad, arrancó ayer con la tradicional cena de gala en el MNAC, presidida por el rey Felipe VI.