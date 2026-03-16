La reapertura del AVE entre Madrid y Málaga se retrasa de nuevo hasta finales de abril

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Golpe al turismo en plena Semana Santa. No habrá alta velocidad directa entre Málaga, Madrid y los demás destinos (Córdoba, Barcelona...) hasta finales de abril. El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, visitó este lunes las obras del desprendimiento de un talud que afectó a la infraestructura ferroviaria en el término municipal de Álora provocando que la línea lleve más de seis semanas interrumpida. "No hay la seguridad necesaria para reabrir la semana que viene, es necesaria una solución más larga en plazo", reconoció. Esto afecta, como es lógico, a todos los operadores: Renfe, que es la única que está prestando servicios alternativos con enlace por carretera hasta Antequera-Santa Ana, Iryo (la empresa italiana tiene a sus trabajadores en ERTE por el bloqueo de la línea) y Ouigo.

El responsable del gestor ferroviario detalló que, tras nuevas inspecciones técnicas, los muros que permanecen en pie en la zona afectada "no ofrecen el factor de seguridad necesario para mantener ningún tipo de circulación", lo que obliga a prolongar el corte de la línea más allá de la Semana Santa, una fecha que el sector turístico esperaba como límite para recuperar el servicio. Marco subrayó que se trata de una causa de fuerza mayor debido a la enorme cantidad de agua acumulada durante el pasado enero y febrero.

La incidencia se produjo el pasado 4 de febrero como consecuencia de las intensas lluvias asociadas a las borrascas que afectaron a Andalucía esos días, aunque a su vez el trazado estaba interrumpido desde el trágico accidente de Adamuz el día 18 de enero. Según explicó De la Peña, el episodio provocó el colapso de un muro de pilotes de unos 300 metros de longitud, diseñado, entre otras cosas, para sostener una torreta de alta tensión que está situada por encima de la plataforma ferroviaria. Las arcillas expansivas se cargaron de agua durante los trenes de borrascas y provocaron el grave deslizamiento. No ha servido de nada que Adif haya activado turnos de 24 horas para solucionar el problema. No hay seguridad para abrir ni siquiera a velocidad más baja.

Golpe al turismo en plena Semana Santa

Mientras tanto, los trenes de alta velocidad de Renfe (AVE y Avlo) seguirán operando mediante transbordo en la estación de Antequera-Santa Ana, una solución que ha incrementado notablemente los tiempos de viaje entre Málaga y Madrid desde el inicio de la incidencia, hasta unas cuatro horas y media.

La noticia es un jarro de agua fría para el tejido empresarial y turístico malagueño en puertas de la Semana Santa. Las pérdidas cuantificadas ascienden a decenas de millones de euros. El asunto ha tomado tal vuelo político que la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, anunció el viernes que llevarían al Gobierno central a los tribunales si no se recuperaba la alta velocidad para Semana Santa.