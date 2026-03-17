España presentará esta semanasu plan de respuesta energética

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este lunes que el Gobierno presentará «a lo largo de esta semana» un plan de respuesta integral para hacer frente al impacto de la crisis energética, que incluirá medidas coyunturales y estructurales dirigidas a proteger a los consumidores y a los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía. La vicepresidenta ha avanzado que el plan incluirá medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables y a los sectores económicos más expuestos al actual contexto de volatilidad en los mercados energéticos, entre ellos el transporte, el sector agrario y el pesquero. Asimismo, ha indicado que el plan contemplará mecanismos de control y supervisión para garantizar que las ayudas lleguen efectivamente a los usuarios finales y evitar posibles prácticas abusivas. "También medidas antifraude, evitar el fraude para que todo este paquete de actuaciones llegue a los consumidores finales y seguir ahondando en esa mayor supervisión", ha explicado. En paralelo, la ministra ha defendido que la mejor respuesta a las crisis energéticas pasa por acelerar la transición hacia fuentes limpias y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, una estrategia que, a su juicio, permitirá amortiguar el impacto de la volatilidad en los mercados internacionales. "Tenemos que acelerar la transición energética, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y apostar por la autonomía estratégica y energética", ha señalado, tras recordar que el despliegue de renovables ha permitido a España limitar en mayor medida el impacto de las fluctuaciones en los mercados energéticos. Una visión que, según considera, debe guiar también la respuesta europea ante el actual contexto de volatilidad en los mercados energéticos, marcado por nuevas tensiones geopolíticas y su impacto en los precios de la energía. "No podemos errar ni buscar atajos que nos lleven a ser cada vez más dependientes", ha advertido Aagesen, que ha defendido la necesidad de mantener una estrategia comunitaria que combine medidas inmediatas con una transformación estructural del sistema energético. A la espera de las propuestas que la Comisión Europea prevé presentar esta semana a los Estados miembro sobre posibles ajustes en el diseño del mercado eléctrico europeo, la ministra ha insistido en que la respuesta del bloque debe ser «consistente» y mantener una visión a corto y largo plazo. En este contexto, el Consejo de Energía abordará también otros asuntos de la agenda comunitaria, entre ellos el desarrollo de las redes energéticas europeas, el plan de acción para garantizar precios de la energía más asequibles y la seguridad del suministro. En particular, los ministros celebrarán un intercambio de opiniones sobre el denominado paquete europeo de redes presentado en diciembre, que incluye proyectos prioritarios para reforzar las interconexiones energéticas en la UE, entre ellos nuevas conexiones a través de España destinadas a mejorar la integración de la península Ibérica con el resto del sistema europeo.

«La mejor respuesta a las crisis energéticas pasa por acelerar la transición hacia fuentes limpias»