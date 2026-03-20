Carlos Torres Vila: “BBVA afronta 2026 con confianza para seguir creciendo y liderar la banca en la era de la inteligencia artificial”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

BBVA ha celebrado este viernes su Junta General de Accionistas en Bilbao, donde su presidente, Carlos Torres Vila, ha asegurado que el banco “está mejor preparado que nunca para el futuro”, pese al entorno incierto y cambiante, marcado por tensiones comerciales y geopolíticas. “En BBVA afrontamos este contexto con confianza, para seguir creciendo, gracias a nuestra diversificación geográfica, una combinación única de crecimiento y rentabilidad y una estrategia con un claro foco en la innovación”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado que BBVA cuenta con franquicias líderes en sus principales mercados, una ejecución disciplinada y el mejor equipo: “De cara a 2026 esperamos seguir creciendo por encima de nuestros competidores e incrementar la rentabilidad hasta niveles en torno al 20%”. “Fuimos pioneros, con enorme éxito, en la transformación digital y de nuevo vamos a liderar la banca en la era de la inteligencia artificial”, ha añadido el presidente de BBVA.