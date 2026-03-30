Iberia y los sindicatos cierran el acuerdo sobre el ERE voluntario para la salida de 996 personas
Contempla bajas incentivadas para menores de 60 años para todos los colectivos con un importe de 35 días
Iberia y los sindicatos han cerrado un acuerdo para llevar adelante el expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario para 996 personas, que dejarán la compañía con un 80 % del salario bruto en caso de prejubilaciones y con 35 días por año trabajado para los menores de 60 años en las bajas incentivadas, han avanzado a EFE fuentes sindicales y de la compañía.
El ERE afecta a 996 personas, de los que 106 son pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), y 753 trabajadores de tierra, entre ellos técnicos de mantenimiento y personal de los servicios corporativos.
Contempla bajas incentivadas para menores de 60 años para todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad; y prejubilaciones a partir de los 61 años en caso de tierra y pilotos y de 58 para los TCP, con el 80 % del salario regulador.