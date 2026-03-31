La tarifa regulada del gas baja un 16,6% de media para los hogares y las empresas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural bajará a partir de este miércoles una media del 16,6% desde el 1 de enero para los clientes domésticos. En el caso de las comunidades de vecinos, la rebaja oscilará entre el 10,8% y el 16,7%. La revisión de este sistema del segundo trimestre ha coincidido con las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno en el decreto anticrisis y supondrá un alivio para los bolsillos de los consumidores en un contexto de precios del gas más altos agravado por la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Medio. La clave de esta revisión está en la propia metodología de cálculo y es que en abril desaparece el componente de gas estacional, que se incorpora en los meses de invierno, y el coste de la materia prima pasa a depender exclusivamente del gas de base. Según explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, esto ha permitido abaratar dicho coste en torno a un 16%, pese al encarecimiento del crudo Brent (+4%) y a la ligera apreciación del euro frente al dólar (+0,4%). A este descenso se suma además la prórroga del IVA reducido al 10% para el gas natural hasta el 30 de junio, así como la fijación de un canon cero para el almacenamiento que supere los 20 días de consumo, medidas que también contribuyen a rebajar el término variable de la tarifa. En términos prácticos, un consumidor medio de la TUR2 (cocina y agua caliente y calefacción) verá reducida su factura anual un 16,2%.