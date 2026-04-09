Los audios revelan anomalías hasta tres meses antes del apagón: «Vamos a ver un cero gordo"

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

Los problemas de tensión en el sistema eléctrico venían produciéndose hasta tres meses antes del apagón. Así lo atestiguan las comunicaciones telefónicas entre los operadores de Red Eléctrica y las empresas distribuidoras en una nueva serie de audios incorporados a la comisión de investigación del suceso en el Senado que ha distribuido el grupo parlamentario del PP.

«Ha sido una oscilación muy muy bestia. Así que, no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica, la eólica lleva inercia, pero la solar llega alguien y le da un botón y, si no te lo escalan un poco, te la lían. Y es lo que pasa», subraya un testimonio con fecha de 31 de enero de 2025. «Y es que muchas veces pasan cosas así, hoy ha sido muy exagerado», subraya un operador.

Los técnicos de Red Eléctrica ya apuntaban en ese momento, que se haría «un informe o algo». Que la red presentara anomalías antes del incidente y que el gestor del sistema estuviera al tanto no es baladí, ya que las principales investigaciones —la del Gobierno, la CNMC y la investigación europea— concluyen que el incidente se debió a un fallo multifactorial e «imprevisible». Además, estas investigaciones se ciñeron a los hechos del 28 de abril pero analizaron las variaciones de tensión que se habían registrado antes y que atestiguan estos audios.

La transcripción de estas conversaciones escenifican una situación concreta de crisis: «En Ascó han estado a punto de que les saltara algún grupo y, claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero», aseguraban los técnicos del centro de control en distribución desde Barcelona. Las transcripciones del 7 de abril vuelven a revelar problemas de inestabilidad similares. «Y como desmantelen las nucleares, yo creo que ya va a ser . el punto de inflexión», alertaban las empresas desde el centro de control de Sevilla al operador del sistema. Un «problemón brutal» «No, no puedes soportar esto, porque. en algún momento igual nos la damos seguro casi», se respondía desde el operador del sistema.

La conversación entre los técnicos admite «un problemón brutal con las tensiones» que afectaba a todo el territorio. «Sí, si estamos así en toda España, ¿eh?", constatan desde el centro de control de Red Eléctrica en una llamada con Sevilla. La propia mañana del fatídico día 28 un operador de Sevilla vuelve a insistir: «Ayer estaba hablando con un compañero que. nosotros, creo que vamos a ver un cero gordo, creo yo».

Fuentes de Red Eléctrica restan importancia a lo que consideran una "filtración reiterada e interesada de extractos de conversaciones" y recalcan que su contenido se refiere a situaciones concretas del sistema que, "desde un punto de vista técnico, no constituyen señales previas de un posible incidente". De hecho, los operadores señalan a la falta de generación firme en el suroeste de España, precisamente una de las potenciales causas del inicio del apagón, y apuntan a que son las grandes plantas de generación (nucleares, ciclos combinados de gas o hidráulicas) -explican en los audios- "las que estabilizan, pero como el problema es que la solar copa todo el resto, pues no entran. Entonces el sol, pues está muy bien, para el verano y para la playa, pero para esto, por mucho que digan. pues estos bandazos, pues llegará un momento que.", agregan. En declaraciones a los medios y cuestionada sobre este asunto, la ministra Sara Aagesen recordó que la CNMC "ha abierto instrucciones, procedimientos totalmente garantistas para emitir los sancionadores que estime pertinentes y los procedimientos judiciales".