Experta en ahorro lo confirma: el método del sobre es el más infalible para ahorrar dinero

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Ahorrar, para muchos, es un imposible. Sin embargo, de lo que muchos no se han dado cuenta es de que no hay una cantidad mínima que tengamos que ahorrar ‘por ley’. Incluso si solo ahorramos 20€ al mes, al cabo de un año habremos ahorrado la más que digna cantidad de 240€, que bien puede satisfacer algún capricho o ayudarnos en un sobregasto.

¿Quién no usa en su día a día una tarjeta para pagar? Ya ni eso, simplemente, cuando nos toca pagar, dejamos de mirar el móvil, extendemos el brazo, lo colocamos sobre el TPV y listo: como por arte de magia y tras el pitido de confirmación, ese bien material pasa a ser nuestro como si no hubiésemos pagado nada, en realidad. No ver el dinero pasar de una mano a otra influye, y mucho.

En qué consiste 'El método del sobre'

Por eso funciona tan bien el truco del sobre, un consejo de ahorro muy antiguo que ya utilizaban nuestras abuelas y del que se hace eco la experta en ahorro @_Laranat, con más de 40.000 seguidores en TikTok.

Cargando…

"Mi abuela saca 600€ del cajero cada vez que cobra y le pregunté por qué.

Es el truco que me dio mi padre, me dijo. ¿Qué truco, abuela? La tiktoker no tenía ni idea de lo que su abuela le estaba hablando. ¿Sacar 600€ del cajero la iba a ayudar a ahorrar?

Su abuela le contó que este truco, a su vez, se lo contó su padre: “Me dijo: Cuando tengas el dinero, lo divides en sobres. El primer sobre irá destinado a la comida; el sobre número dos, transporte; el tercer sobre, para todos los gastos relacionados con el ocio. Cuando se acaba el dinero, se ha acabado”.

Gracias a este truco, comenta la TikToker, su abuela “consigue ahorrar el 40% de lo que ingresa al mes y tiene más ahorros que el 80% del resto de España”. Y todo por no usar tarjetas, ni siquiera de crédito: “por eso mi abuela no tiene deudas”.

La cantidad a dividir entre los sobres no será la misma para cada persona. La lógica nos dice que si tenemos 600€ en efectivo y tres sobres, irán 200€ para cada uno; pero quizás trabajas desde casa y no necesitas 200€ para transporte. Y al truco se le ven un poco los flecos: ¿y la luz?, ¿el internet o el agua?, ¿el alquiler?

Como podemos ver, cualquier truco tiene su letra pequeña, aunque de cualquiera de ellos podemos sacar algún consejo sabio. De este, por ejemplo, intentar no pagar demasiadas cosas con la tarjeta y no financiar nada, a no ser que sea estrictamente necesario.

La tiktoker dice que el truco del sobre “es la forma más antigua y efectiva de controlar tu dinero”. Quizás no se deba seguir el consejo de la abuela a rajatabla, pero lo que es cierto es que cuando pagamos con dinero en efectivo, gastar duele más.