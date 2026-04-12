La ministra Sira Rego llama a los inquilinos a pedir la prórroga de los alquileres

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha realizado este sábado un llamamiento a la población inquilina a que pida oficialmente la prórroga de sus alquileres a los propietarios y que exijan a los partidos políticos que estén «a la altura del momento» y aprueben la medida en el Congreso. La ministra ha recordado que el Gobierno aprobó recientemente la prórroga de los alquileres —de hasta un máximo de dos años de aquellos que venzan en 2026 y 2027— y ha resaltado que es «importante» que las personas que se encuentran en estas condiciones de plazos «envíen un burofax» a sus caseros para solicitar esta medida. Además, ha instado a «seguir exigiendo que todos los partidos políticos estén a la altura de este momento", en referencia a la convalidación o caída del real decreto ley que se votará en el Congreso de los Diputados en los próximos días. "Hay que hablar claro: si el PP y Vox votan en contra, las personas que viven en régimen de alquiler deben saber que estos partidos están votando directamente para que le suban el precio de manera abusiva", ha remarcado. "La vivienda es un derecho y para la juventud es la condición material para poder construir un proyecto de vida. Sin vivienda obviamente no hay emancipación, sin emancipación no hay futuro y sin futuro para la juventud no hay futuro para el país", ha afirmado, tras apuntar que desde el Ministerio están «defendiendo el derecho a quedarse en sus barrios".