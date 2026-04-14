La vivienda se descontrola con un 100% de subida en la España vaciada

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

No queda apenas margen para el optimismo en el mercado de la compraventa de la vivienda en España. La plataforma inmobiliaria pisos.com ha publicado este lunes un análisis que muestra subidas superiores al 100% del precio de los inmuebles en algunas localidades del país, muchas de ellas situadas en la España vaciada, en los últimos tres años, concretamente entre marzo de 2023 y marzo de 2026. Los casos más destacables son Villena (Alicante), con una subida del 135,51% —de 757 euros por metro cuadrado en 2023 a 1.783 euros en 2026-; Torre-Pacheco (Murcia), con un incremento del 114,52% —de 1.216 a 2.609 euros por metro cuadrado-, y Villafranca de los Barros (Badajoz), con un aumento del 113,73% —de 357 a 763 euros por metro cuadrado— en el mismo periodo. Elda (Alicante) también ha aumentado el precio por metro cuadrado en un 107,21%, mientras que otras localidades como Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife), Talayuela (Cáceres), Fraga (Huesca), Trujillo (Cáceres), Miranda de Ebro (Burgos), Deltebre (Tarragona), Andratx (Islas Baleares) o Almazán (Soria) han crecido por encima del 65%, a un ritmo bastante superior al de las capitales de provincia. Según el estudio, este fenómeno apunta a la llegada de nuevos residentes que, expulsados de entornos más caros, revalorizan en pocos años una vivienda hasta entonces casi sin mercado. «La periferia ya no es el refugio que era: hay municipios alejados de grandes urbes que han duplicado o triplicado su precio en tres años, lo que demuestra que la crisis de accesibilidad ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente metropolitano», subraya Ferrán Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com. En el caso de las capitales de provincia, Madrid lidera el encarecimiento, con un 42,78% de subida: el precio medio ha pasado de 4.461 euros por metro cuadrado en 2023 a 6.369 euros por metro cuadrado en 2026. Un piso de 90 metros cuadrados en la capital del país cuesta hoy casi 172.000 euros más que en 2023. Valencia, con un 41,57%, y Málaga, con un 37,66%, completan el podio. Otras capitales como Palma, Santander y Soria también acumulan subidas en torno al 30%.

Efecto «expulsión»

Desde el portal inmobiliario aseguran que la imposibilidad para acceder a la vivienda en las capitales ha obligado a miles de familias a trasladarse a los municipios del entorno, donde el precio solía ser más asumible. Sin embargo, este movimiento ha provocado la revalorización de la periferia. Así, las coronas metropolitanas de ciudades como Madrid o Valencia, que hace tres años ofrecían una alternativa real, acumulan ya subidas que se acercan a las de la propia capital, como es el caso de Paterna o Mislata —44,67% y 39,72%, respectivamente-, en Valencia, o Pinto —33,75%-, en Madrid. «Cuando el mercado periférico se comporta como el metropolitano, la asequibilidad deja de ser un problema de grandes ciudades para convertirse en un problema de país. Y eso exige respuestas estructurales urgentes en materia de suelo y de promoción de vivienda nueva, no solo en las capitales sino en los municipios medios que actúan como válvulas de escape».

El precio medio en Madrid ha pasado de 4.461 euros por metro cuadrado en 2023 a 6.369 euros por metro cuadrado en 2026