Lo que cuestan los ‘baby boom’

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

Desde el 1 de enero de 2023 una parte del salario de los trabajadores se detrae de su nómina para tratar de ir llenando una hucha de las pensiones que estaba en mínimos de cara a pagar la jubilación del 'baby boom', que alcanzará su máximo apogeo en 2050, con la llegada al sistema de la generación más numerosa de la historia de España, cuando se generará el momento de mayor tensión para un sistema que lleva en números rojos desde 2012. Es el impuesto denominado 'Mecanismo de Equidad Intergeneracional' (MEI), que surgió de la última reforma de las pensiones ideada por el exministro José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España) y que impacta en la renta de todos los trabajadores españoles, sin excepciones, también en los autónomos.

Así, desde su puesta en marcha, empresas y afiliados han pagado ya cerca de 13.000 millones de euros en poco más de tres años, que se han destinado íntegramente a aumentar el fondo de reserva de la Seguridad Social, que alcanza ya un importe de 15.267 millones de euros, su máximo desde hace diez años, según los datos publicados recientemente por el ministerio dirigido por Elma Saiz. De esta forma, desde el mínimo alcanzado por la 'hucha de las pensiones', en 2021, cuando apenas contaba con 2.138 millones, muy lejos de esos cerca de 70.000 millones que llegó a tener en 2011, se ha llenado con un total de 13.129 millones, de los que en su inmensa mayoría proceden de las cotizaciones adicionales que pagan los trabajadores y empresas desde 2023 —una cuota que, además, se va incrementando progresivamente cada año-, aunque hay una mínima parte que viene de los rendimientos generados por el fondo (319 millones durante estos tres años, a falta de conocer los datos de 2026) y otra pequeña parte se ha nutrido de las dotaciones de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social (17,75 millones también hasta noviembre de 2025, últimos publicados). Es decir, al menos 12.800 millones proceden del MEI, de las nóminas de los cerca de 22 millones de afiliados.

Este buen ritmo de recaudación se debe, por una parte, al dinamismo que mantiene el empleo y, por otra, a una nueva vuelta de tuerca de este impuesto, que en la última reforma de las pensiones de 2023 se aprobó acelerar una décima más su ritmo de incremento anual ante el elevado presupuesto que se avecina en las próximas décadas, cuando el sistema de pensiones se tensionará al máximo con un crecimiento del gasto del 14% hasta 2050, según cálculos del Gobierno, aunque otros organismos lo elevan hasta incluso por encima del 17%. Así, desde enero el MEI pasó de representar un recargo del 0,80% de las cotizaciones al 0,90%, del que un 0,75% corre a cargo de la empresa y un 0,15% a cargo del trabajador; los autónomos asumen íntegramente ese 0,90% de cotización extra. Este porcentaje se va incrementado progresivamente en una décima cada año hasta alcanzar el 1,2% en 2029, nivel que se seguirá aplicando hasta al menos 2050.

Con esta nueva subida de la cuota, un salario medio de 2.274 euros mensuales (repartidos en doce pagas, según datos de cotización media del ministerio) paga cada mes 20,5 euros para sufragar las pensiones futuras del 'baby boom', lo que supone más de 245 euros de media por trabajador este año. De esta cuantía, la empresa aportará casi 205 euros en 2026 y el empleado, algo más de 40 euros. Este esfuerzo extra, sin embargo, no tendrá su contrapartida en unas mejores pensiones, puesto que no sirve para generar una mayor prestación, sino que va directamente y sin recompensa a la 'hucha' de los 'boomers', que no podrá empezarse a gastar hasta 2032. Pese a estar en un nivel récord en la última década, cabe destacar que estos más de 15.200 millones que acumula no dan ni siquiera para pagar una nómina mensual, que se eleva por encima de los 16.000 millones sumando las pensiones de los funcionarios de las clases pasivas. Ayer mismo el presidente Pedro Sánchez presumió de esta 'hucha' en un mitin en Andalucía y prometió que acabaría 2027 con más de 25.000 millones.

El buen ritmo del empleo, ajeno de momento a la guerra en Irán y con la vista puesta ya en alcanzar pronto los 22 millones de afiliados medios, está permitiendo a la Seguridad Social alcanzar cifras récord de recaudación. Así, los ingresos por cotizaciones crecieron a un ritmo del 7,8% interanual hasta febrero y alcanzaron así los 31.122 millones de euros, lo que supone 2.251 millones más que en 2025, según los datos publicados recientemente por el ministerio. Si se compara con el año anterior a la pandemia, el incremento de las cotizaciones se dispara hasta el 55%, 11.028 millones más. Sin embargo, el sistema sigue sin poder pagar las pensiones solo con las cotizaciones y acumula ya una deuda que supera los 136.000 millones.