Hacienda saca a subasta un local comercial y 16 fincas rústicas en León desde los 16 hasta los 150.000 euros

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Hacienda ha sacado a subasta pública un total de 17 bienes urbanos y rústicos en la provincia de León, entre ellos el 50% de un local comercial en Trobajo del Camino y 16 fincas rústicas situadas en el municipio de Villaquilambre, con precios de salida que van desde algo más de 16 euros en algunos terrenos hasta casi 150.000 euros en el caso del inmueble urbano.

Según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), los bienes han sido atribuidos a la Administración General del Estado como heredera abintestato y se enajenan mediante subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado.

La subasta se celebrará el 27 de mayo de 2026, a las 10.15 horas, en el salón de actos del Edificio de Trabajo y Seguridad Social de León, situado en la avenida Gran Vía de San Marcos, mientras que el plazo para presentar ofertas finalizará el 5 de mayo, a las 13.00 horas.

El bien de mayor valor es el lote 1, correspondiente al 50% de un local comercial situado en la planta baja de un edificio de la avenida Párroco Pablo Díez, número 98, en Trobajo del Camino, dentro del municipio de San Andrés del Rabanedo. El inmueble cuenta con fachadas también a las calles Guzmán el Bueno y Valdivia, acceso independiente y una superficie construida de unos 549 metros cuadrados, aunque según datos catastrales alcanza los 652.

El precio de salida en la primera subasta es de 149.544,56 euros, que se irá reduciendo en sucesivas convocatorias hasta un mínimo de 91.839,05 euros en la cuarta subasta, con una garantía exigida del 10 % sobre el tipo correspondiente.

Junto a este local, Hacienda subasta 16 fincas rústicas ubicadas en distintos parajes de Villaquilambre, como El Cueto, Fonfría, Charcos, Sardonal, Las Eras o Reguerinas, con superficies que oscilan entre 281 y más de 4.200 metros cuadrados.

En la mayoría de estos terrenos, los precios de licitación son muy reducidos, con importes que parten desde los 16,92 euros en alguno de los lotes más pequeños y no exigen garantía para participar en la subasta.

Solo en algunos casos concretos, como los lotes 15 y 16 —ambos en el polígono 28—, se establecen precios más elevados, que superan los 1.000 y 2.400 euros respectivamente, además de requerir aval.

El procedimiento contempla hasta cuatro subastas sucesivas, de manera que, si un lote quedara desierto, podría volver a licitarse con un tipo inferior en las convocatorias siguientes.

Las personas interesadas en participar deberán cumplir los requisitos recogidos en el pliego de condiciones, disponible en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda de León, en la calle Ordoño II, así como en la página web del Ministerio de Hacienda.