La DGT lo confirma: esta es la fecha de caducidad de la baliza V16

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde el 1 de enero es obligatorio para circular con un vehículo la baliza V16. Según el Dirección General de Tráfico (DGT), este dispositivo nació para avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes para reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro.

Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos.

Según detalla la DGT, esta incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Todos los conductores deben llevarla en la guantera del vehículo y, en caso de avería o accidente, se podrá activar en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación.

Para poder utilizarla, no basta cualquier modelo, por lo que se deben consultar los modelos homologados en la web de la DGT.

El no uso o mal uso de este dispositivo conlleva sanciones.