El nuevo centro examinador de la DGT en León estará operativo a finales de año tras una inversión de más de tres millones

El subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, visita las obras del nuevo centro examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT), ubicado en Santovenia de la ValdoncinaIcal

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El nuevo centro examinador de la dirección general de Tráfico en León estará operativo en los últimos meses de este año, tras una inversión de más de tres millones de euros, según lo destacó hoy el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz Moretón,

El subdelegado realizó este anunció durante una visita a las obras acompañado de los responsables del proyecto y del director provincial de la DGT director provincial de la DGT en León, Gonzalo León, como recoge Ical.

El edificio está ubicado en terrenos del municipio de Santovenia de la Valdoncina, en el Polígono Industrial de León, sobre una parcela de unos diez mil metros cuadrados de superficie, de los que más de siete mil son ocupados por las pistas necesarias para realizar los exámenes con distintos tipos de vehículos.

En este centro se prevé la realización de unos diez mil exámenes anuales, recordó el subdelegado, quien detalló que las obras concluirán a finales de verano y posteriormente se llevará a cabo la dotación de mobiliario y otros elementos necesarios antes de su puesta en marcha.