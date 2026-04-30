CaixaBank gana 1.572 millones de euros hasta marzo, un 7% más gracias al crecimiento de la actividad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo CaixaBank ha presentado los resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, periodo en el que ha registrado un beneficio neto de 1.572 millones de euros, lo que supone un aumento del 7% en comparación con el año anterior (1.470 millones), gracias al crecimiento de su actividad pese al contexto de incertidumbre generado por la situación geopolítica internacional.

CaixaBank, que cuenta con 670.000 millones de euros en activos y da servicio a 20,8 millones de clientes en España y Portugal, refuerza su vocación de servicio al cliente a través de una plataforma única de distribución omnicanal y una red que supera las 4.500 oficinas. La entidad sigue creciendo en España, donde ha captado 372.000 clientes netos en los últimos doce meses y mantiene elevadas cuotas de mercado, además de mejorar la vinculación y la experiencia de cliente en todos los canales.

El grupo mantiene el foco en los pilares de su Plan Estratégico 2025-2027, que ahora comienza su segundo año tras el éxito en su ejecución durante el pasado ejercicio: acelerar el crecimiento, impulsar la transformación y la inversión en el negocio, y consolidar la posición como referente en sostenibilidad. Además, CaixaBank reitera su compromiso de apoyo a la economía y la sociedad.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que “durante el primer trimestre del año, a pesar del entorno geopolítico, hemos mantenido altos niveles de actividad, apoyando con fuerza a empresas, familias y al crecimiento de la economía en general. Afrontamos el contexto actual con confianza, desde una posición financiera sólida y con la voluntad de apoyar a una economía española que está mostrando una notable capacidad de resistencia”.

“En este entorno, seguimos con fuertes ritmos de crecimiento y de captación. El resultado alcanza los 1.572 millones de euros, un 7% más, impulsado por el dinamismo de la actividad comercial y por el crecimiento de los ingresos por servicios. Seguimos ganando clientes y reforzando nuestras cuotas de mercado en los principales negocios”, ha añadido el consejero delegado.

Positiva evolución del volumen de negocio

La positiva dinámica comercial, tanto por la parte del crédito como de los recursos, se ha mantenido en los primeros meses de 2026, lo que se refleja en el crecimiento del volumen de negocio, que alcanza 1,1 billones de euros a cierre del primer trimestre, un 6,6% más que un año antes.

Los recursos de clientes aumentan un 6,3% pese al entorno de volatilidad, hasta 733.975 millones de euros, con una buena evolución de los recursos en balance (526.379 millones, un 5,3% más), donde destaca el incremento del 6,1% del ahorro a la vista (hasta 366.647 millones) y del 7,8% de los pasivos por contratos de seguros (hasta 86.553 millones).

Por su parte, los activos bajo gestión aumentan un 10,1% en los últimos doce meses, hasta 202.309 millones de euros. El patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs se sitúa en 150.973 millones, un 11,8% más en tasa interanual; y los planes de pensiones alcanzan 51.336 millones (+5,2%).

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones mantienen una buena evolución en los primeros meses del año, con un total de 2.953 millones de euros en el trimestre.

En lo que se refiere a los seguros de protección, se registra un crecimiento sostenido en la cartera, con un aumento de las primas del 12,1% en los últimos doce meses. En concreto, el alza de las primas de vida -riesgo es del 13,1% y de no-vida, del 11,5%.

Por el lado del crédito, la cartera de crédito sano alcanza a finales de marzo 380.279 millones de euros, un 7,2% más que un año antes, apoyada por el dinamismo de la demanda. Todos los segmentos muestran un buen comportamiento: la cartera de crédito sano en empresas sube en 14.515 millones de euros (+8,8%), para la adquisición de vivienda lo hace en 8.806 millones (+6,7%), y en consumo, en 2.609 millones (+12,3%).

En el caso de los préstamos para la adquisición de vivienda, en el marco de la apuesta de CaixaBank por operaciones hipotecarias que den seguridad al cliente de cuánto va a pagar cada mes durante toda la vida del préstamo, cabe destacar que el 56% de la cartera está referenciada a tipo fijo (frente al 20% del año 2021).

Por otra parte, subrayar el sólido crecimiento de imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, que cierra el primer trimestre de 2026 con 4 millones de clientes y el volumen de negocio se sitúa en 22.700 millones de euros. imagin es una palanca clave para la captación de clientes del Grupo CaixaBank, pues alrededor del 50% de los nuevos clientes en España lo son a través del neobanco.

Fortaleza de la cuenta de resultados

La cuenta de resultados de CaixaBank consolida su fortaleza en el primer trimestre de 2026. El Grupo mantiene sus niveles de rentabilidad, con el ROTE (12 meses) en el 17,6%, y la ratio de eficiencia (12 meses) se sitúa en el 39,6%.

El margen de intereses alcanza 2.662 millones de euros entre enero y marzo, un 0,6% más que en el mismo periodo del 2025 gracias al crecimiento en volúmenes. Por su parte, los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias), suben un 7,5%, hasta 1.374 millones. Por componentes, los ingresos por gestión patrimonial aumentan un 9,5% por el mayor volumen gestionado, los ingresos por seguros de protección lo hacen un 13,5% tras una intensa actividad comercial, y las comisiones bancarias se incrementan un 2% apoyadas en la actividad mayorista, ya que las comisiones bancarias recurrentes bajan un 1,8% por el efecto, entre otros, de las menores comisiones asociadas a los programas de fidelización de clientes.

Respecto a los ingresos de la cartera de participadas, se elevan un 3% interanual, hasta 128 millones de euros. En detalle, los ingresos por dividendos ascienden a 49 millones entre enero y marzo (-7,7%), y los resultados atribuidos de entidades valoradas por método de la participación se sitúan en 79 millones (+10,9%).

En cuanto a la evolución del margen bruto (ingresos totales), cierra el primer trimestre en 4.127 millones de euros, con una mejora del 2,9% en tasa interanual, y los gastos de administración y amortización se incrementan un 4,6%, hasta 1.652 millones. Así, el margen de explotación, con 2.475 millones de euros entre enero y marzo, aumenta un 1,8%.

La cuenta de resultado se ve impactada también en 2026 por la contabilización del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), por un importe de 152 millones de euros en los tres primeros meses del ejercicio, por encima de los 148 millones del mismo periodo del año pasado.

Mínimos de morosidad, elevada liquidez e intensa generación orgánica de capital

CaixaBank refuerza su sólida posición financiera y la calidad crediticia en el arranque del ejercicio 2026. La morosidad se mantiene en mínimos, la generación orgánica de capital sigue siendo elevada y la posición de liquidez continúa holgada.

El saldo de dudosos se reduce en 278 millones de euros entre enero y marzo, tras la buena evolución orgánica de la calidad de activo. De esta manera, la ratio de morosidad mantiene la tendencia descendente y se sitúa en el 1,98%, frente al 2,07% del cierre de 2025. Los fondos para insolvencias (6.553 millones de euros) llevan la ratio de cobertura al 79%, por encima de diciembre de 2025 (77%). Además, el coste del riesgo (últimos 12 meses) se modera al 0,23%.

En lo que se refiere a la liquidez, los activos líquidos totales ascienden a 173.356 millones de euros y el Liquidity Coverage Ratio del Grupo (LCR) es del 194%, mostrando una holgada posición de liquidez y muy por encima del mínimo requerido del 100%.

Por su parte, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) se sitúa en el 12,5%, que recoge el impacto extraordinario de 20 puntos básicos (pb) del octavo programa de recompra de acciones (SBB) por un importe de 500 millones de euros. El pasado mes de marzo finalizó el séptimo programa de recompra de acciones (por 500 millones de euros) anunciado en octubre de 2025, y el Consejo de Administración de CaixaBank ha decidido en su última reunión aprobar el octavo SBB, también por 500 millones. Los detalles se informarán oportunamente y, en todo caso, tendrá una duración máxima de seis meses desde la fecha de inicio.

La evolución de la ratio CET1 en el primer trimestre de 2026, excluyendo el impacto extraordinario del nuevo SBB, mejora en 13 puntos básicos, explicada por la generación de capital (+65 pb) parcialmente compensada por la evolución orgánica de los activos ponderados por riesgo (-9 pb) y la previsión de dividendo con cargo al ejercicio, el pago del cupón AT1 y la evolución del mercado y otros (-43 pb).

CaixaBank "tiene un firme compromiso con la sociedad y con el desarrollo de todas las personas sin dejar a nadie atrás, con el apoyo a familias y emprendedores, con el fomento del ahorro a medio y largo plazo, y con avanzar hacia una economía más sostenible".

En el marco de su apuesta por la inclusión financiera, el banco está presente en más de 3.700 municipios con sucursal, cajero u ofimóvil, y alrededor de 82.550 clientes hipotecarios han recibido ayudas desde diciembre de 2022. Además, a través de MicroBank, el banco social de CaixaBank, se han concedido microcréditos que han beneficiado a 285.942 personas en los últimos doce meses.

Por otra parte, más de un millón de clientes realizan aportaciones periódicas a la jubilación y más de 3,7 millones de clientes tienen productos de ahorro a medio y largo plazo. En lo que se refiere a finanzas sostenibles, CaixaBank ha movilizado un total de 59.029 millones de euros desde el comienzo del Plan Estratégico 2025-2027.