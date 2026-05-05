El Gobierno aprueba hoy la oferta de empleo

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El Consejo de Ministros aprobará hoy la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026: decenas de miles de plazas para funcionarios y laborales del Estado que el Ejecutivo considera necesarias para este ejercicio. El anuncio llega envuelto de incertidumbre al desconocer el número exacto de vacantes, una cifra que los sindicatos llevan tiempo exigiendo sin éxito. Lo que sí ha trascendido es que habrá una «creación neta de empleo» y que los números globales serán «muy similares» a los de 2025. No obstante, el Ejecutivo ha enviado un mensaje de moderación tras ocho años de expansión destinados a revertir los recortes de etapas anteriores. El Gobierno considera que la Función Pública ha alcanzado prácticamente su techo.