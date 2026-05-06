Sabadell gana 347 millones y mantiene sus objetivos de ganancia

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, por «el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, menores comisiones, y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones». La entidad ha subrayado que mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración a los accionistas para este año y el próximo. El banco ha señalado que el plan de prejubilaciones tuvo un impacto de 55 millones de euros, pero que generará un ahorro de 40 millones anuales a partir de 2027, y que también se vio afectado por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB, que ascendió a 14 millones brutos. El consejero delegado, César González-Bueno, ha señalado que el perfil de riesgo del banco es «bueno», y que es capaz de generar capital de forma orgánica mientras crece en volúmenes. «Nuestra capacidad de ejecución y entrega se mantiene intacta. Por ello, mantenemos nuestras previsiones de rentabilidad para este ejercicio y para el final del plan estratégico, y el compromiso de remuneración a los accionistas», ha asegurado. El director financiero, Sergio Palavecino, ha explicado que la entidad tiene «un balance sólido, y un crecimiento robusto y sano», lo que permite mantener el objetivo de alcanzar una rentabilidad del 16% en 2027. El ROTE del grupo se situó en el 14,1% en términos recurrentes, desconsolidando TSB y sin impactos extraordinarios, y la solvencia CET1 fully-loaded se elevó al 13,2% a cierre de marzo. La actividad comercial mantuvo «su tendencia positiva», con crecimientos en todos los segmentos en España y una positiva evolución de los negocios en el exterior, con lo que el crédito vivo sin contar TSB era de 121.587 millones a cierre de marzo (+5,6%). En España, el crédito vivo en hipotecas aumentó un 4,1%, hasta los 39.800 millones, mientras que el crédito al consumo subió un 14,8%, hasta 5.500 millones, y los préstamos y créditos a empresas, un 2,1%, hasta 44.800 millones. Los recursos de clientes eran de 184.768 m llones —sin tener en cuenta TSB—, un 5,9% interanual más, de los que los recursos de clientes en balance eran 132.239 millones (+4,3%) y los recursos fuera de balance, 52.539 millones (+10,4%). Banco Sabadell cerró el periodo con unos ingresos del negocio bancario de 1.187 millones, un 3,1% menos —sin contar TSB—, y el margen de intereses se situó en 872 millones, un 3,5% menos, «en línea con lo anticipado, debido al contexto de tipos de interés más reducidos». La entidad prevé que, a partir de este trimestre, «el margen de intereses mejore su tendencia», hasta terminar el año con un crecimiento superior al 1%.