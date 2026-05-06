Diario de León

Sabadell gana 347 millones y mantiene sus objetivos de ganancia

La entidad mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración a los accionistas

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno.

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno.andreu dalmau

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Agencias
Barcelona

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Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, por «el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, menores comisiones, y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones». La entidad ha subrayado que mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración a los accionistas para este año y el próximo. El banco ha señalado que el plan de prejubilaciones tuvo un impacto de 55 millones de euros, pero que generará un ahorro de 40 millones anuales a partir de 2027, y que también se vio afectado por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB, que ascendió a 14 millones brutos. El consejero delegado, César González-Bueno, ha señalado que el perfil de riesgo del banco es «bueno», y que es capaz de generar capital de forma orgánica mientras crece en volúmenes. «Nuestra capacidad de ejecución y entrega se mantiene intacta. Por ello, mantenemos nuestras previsiones de rentabilidad para este ejercicio y para el final del plan estratégico, y el compromiso de remuneración a los accionistas», ha asegurado. El director financiero, Sergio Palavecino, ha explicado que la entidad tiene «un balance sólido, y un crecimiento robusto y sano», lo que permite mantener el objetivo de alcanzar una rentabilidad del 16% en 2027. El ROTE del grupo se situó en el 14,1% en términos recurrentes, desconsolidando TSB y sin impactos extraordinarios, y la solvencia CET1 fully-loaded se elevó al 13,2% a cierre de marzo. La actividad comercial mantuvo «su tendencia positiva», con crecimientos en todos los segmentos en España y una positiva evolución de los negocios en el exterior, con lo que el crédito vivo sin contar TSB era de 121.587 millones a cierre de marzo (+5,6%). En España, el crédito vivo en hipotecas aumentó un 4,1%, hasta los 39.800 millones, mientras que el crédito al consumo subió un 14,8%, hasta 5.500 millones, y los préstamos y créditos a empresas, un 2,1%, hasta 44.800 millones. Los recursos de clientes eran de 184.768 m llones —sin tener en cuenta TSB—, un 5,9% interanual más, de los que los recursos de clientes en balance eran 132.239 millones (+4,3%) y los recursos fuera de balance, 52.539 millones (+10,4%). Banco Sabadell cerró el periodo con unos ingresos del negocio bancario de 1.187 millones, un 3,1% menos —sin contar TSB—, y el margen de intereses se situó en 872 millones, un 3,5% menos, «en línea con lo anticipado, debido al contexto de tipos de interés más reducidos». La entidad prevé que, a partir de este trimestre, «el margen de intereses mejore su tendencia», hasta terminar el año con un crecimiento superior al 1%.

El Herrero supera los 2.500 M de negocio en León

En la provincia de León, Sabadell Herrero ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una cifra de negocio total superior a los 2.500 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 5%, consolidando su presencia y actividad en el territorio. La actividad del trimestre mantiene buenos ritmos de captación en el Segmento Empresas, con la incorporación de nuevos clientes empresas, negocios y autónomos, reforzando la vinculación de la entidad con el tejido empresarial leonés.En este contexto, la producción de financiación a empresas a medio y largo plazo continúa su sólido crecimiento, manteniendo el apoyo de Sabadell Herrero a los proyectos de inversión y crecimiento empresarial en León. Asimismo, la financiación sostenible mantiene un papel relevante en la actividad de la entidad en la provincia, con un volumen de 17 millones de euros formalizados durante el primer trimestre de 2026, en línea con la estrategia de crecimiento responsable del banco. Sabadell Herrero continúa así consolidando su crecimiento en León, reforzando su compromiso con empresas, autónomos y particulares y contribuyendo al desarrollo económico del territorio. Sabadell Herrero forma parte de la Dirección Territorial Noroeste que, bajo la responsabilidad de Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, incluye las oficinas del Grupo Sabadell en Castilla y León, Asturias y Galicia. En Castilla y León, Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre de 2026 con una cifra de Negocio Total superior a los 9.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 5%, reflejando la positiva evolución de la actividad de la entidad en la Comunidad. En el conjunto de la Comunidad, la actividad ha destacado por la captación de nuevos clientes en el Segmento Empresas, con un incremento interanual del 27%. Crecimiento en CyLLa producción de financiación a empresas a medio y largo plazo en Castilla y León refleja un crecimiento interanual superior al 51%, reforzando el apoyo al tejido empresarial de la Comunidad. En línea con el compromiso con la sostenibilidad, la financiación sostenible en Castilla y León alcanza los 36 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, impulsando proyectos alineados con criterios medioambientales y sociales.
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