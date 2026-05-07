BBVA roza los 3.000 millones de beneficio

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BBVA obtuvo un beneficio de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8% interanual más (+14,1%, a tipos de cambio constantes), gracias al dinamismo de la actividad: el crédito a la clientela creció un 17% (a tipos constantes) e impulsó el margen de intereses por encima del 20% interanual. Este crecimiento vino acompañado de elevadas cotas de rentabilidad y de creación de valor para los accionistas: el ROTE se situó en el 21,7% y el valor tangible por acción más dividendos creció un 18,1% en tasa interanual¹. Todo ello, con una sólida posición de capital: el ratio CET1 alcanzó el 12,83% a cierre de marzo. El próximo 6 de mayo comenzará el último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones.