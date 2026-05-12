León sufre la falta de albañiles que lastra el sector inmobiliario español

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

ALa escasez de profesionales a pie de obra se ha consolidado en este 2026 como el principal obstáculo para el mercado inmobiliario local y nacional. Así lo constata el informe sectorial de BBVA Research sobre el impacto de la mano de obra de marzo 2026, que detalla como un problema que comenzó por la dificultad para encontrar perfiles técnicos ha derivado en una restricción física que impide construir al ritmo que marca la demanda.

Según el estudio, esta carencia de profesionales es el responsable directo de que la oferta y la demanda se encuentren cada vez más alejados en todos los niveles de renta. Además, el informe recalca que el ritmo de construcción actual apenas logra cubrir el 48% de los nuevos hogares formados anualmente, por lo que la falta de mano de obra sumado a la lenta gestión del suelo ha derivado en un colapso del sector.

El mercado se encuentra ahora en un cuello de botella: solo se pueden vender las casas que se empezaron hace dos años, y la falta de albañiles impide que se inicien las obras necesarias para equilibrar los precios, que se estima subirán un 10,2% al cierre de este ejercicio.

Ante la carencia de trabajadores cualificados, el estudio propone la industrialización de los procesos como una salida necesaria. La construcción en fábrica se presenta no solo como una innovación técnica, sino como una urgencia operativa para reducir plazos y profesionalizar el sector. Sin embargo, para que esta solución sea efectiva, se subraya que es imprescindible una mayor agilidad administrativa y un plan de choque que aborde la falta de relevo generacional en los oficios de la construcción, el verdadero motor que hoy mantiene frenado el acceso al hogar en toda España, incluidas ciudades como León.