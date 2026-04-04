León proyecta levantar 1.305 casas tras crecer casi un 90% en sólo un año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La construcción de viviendas se lanza en León, espoleada por la demanda de quienes buscan tener un hogar en propiedad o alquilar, incluso a un ritmo mayor que en el conjunto de España. El sector se prepara para levantar 1.305 casas en la provincia, de las 8.075 totales de la comunidad y 139.019 en el país, la mayor cifra desde 2008 en un contexto de «preocupación» por la guerra desatada en Oriente Medio.

De acuerdo a los datos de visados de dirección de obra, otorgados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y recopilados por el Gobierno central, las 1.305 viviendas nuevas proyectadas el pasado año en León —343 unifamiliares y 958 en bloque— suponen un 89,9% más que en 2024, cuando se contabilizaron 687. La cifra firma el segundo mayor porcentaje de incremento de la comunidad, sólo por debajo del 93,7% de Soria, aunque en datos absolutos queda muy por debajo de las 2.504 de Valladolid, y a la par de las 1.018 de Burgos y las 1.002 de Salamanca, según la estadística de la patronal.

Esto determina una mayor carga de trabajo, según reconoce el presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Ladislao García Segovia. De hecho pone el acento en la recuperación experimentada en algunas ciudades que ha dejado un escenario de incremento de la actividad en varias provincias, en seguimiento de la tendencia de los últimos años.

De nuevo, muestra más dinamismo la edificación en bloque, tras activarse la construcción en capitales como Ávila, León, Salamanca o Soria, lo que en conjunto ha permitido llegar a las cifras de 5.500 pisos, que representan casi el 70% de la actividad. Más «estable», según la patronal, se encuentra el subsector de la vivienda unifamiliar, con 2.369 visados, una cifra que también creció, pero sólo un 5,29%.

No obstante, el presidente de la la agrupación advierte del «problemón tremendo» que tienen con la falta de mano de obra, ya que señaló los promotores saben ahora cuando comienzan las obras, pero no cuando terminan, puesto que señaló la escasez de trabajadores está obligando a paralizar algunos proyectos. También, asegura que prevé un aumento de costes por el encarecimiento de la energía así como del crédito bancario.