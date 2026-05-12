Spotify se cae durante la tarde de este martes

Spotify saldrá a la Bolsa de Nueva York el martes y espera captar 820 millones de euros de nuevo capital.

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La plataforma de música en 'streaming' Spotify esta experimentando este martes fallos en el acceso a la aplicación, según ha señalado la empresa y que también están siendo reportados por los usuarios.

"¡Somos conscientes de que la aplicación tiene algunos problemas en este momento y los estamos investigando!", indica la empresa en su cuenta de la red social X, sin dar más detalles.

Los usuarios informan asimismo de dificultades a través de la web DownDetector, que sigue el rastro del mundial digital, en la que apuntan especialmente a problemas con la aplicación o la transmisión de audio.

En España, y según esa web, las incidencias han comenzado a las 18.00 horas, cuando acumulaba más de 2.000 informes y ha ido experimentado picos, que dos horas después han bajado ligeramente.

La plataforma de música también tiene problemas en otros países, como el Reino Unido, Estados Unidos, aunque el número de informes empieza a disminuir.