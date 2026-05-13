BBVA cierra 2025 con 4.647 millones invertidos en fondos en la comunidad

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La entidad financiera BBVA en Castilla y León contaba con un patrimonio total de 4.647 millones de euros invertidos en fondos en 2025, un 7,2 por ciento más que en el año anterior, y con más de 132.000 partícipes. El peso del patrimonio de esta Comunidad autónoma en BBVA AM es del 7,6 por ciento.

En conjunto, BBVA Asset Management cerró el ejercicio pasado con 58.280 millones de euros en patrimonio gestionado en todos los territorios, con un crecimiento del 7,9 por ciento, con respecto al cierre de 2024, y «mantiene su foco en la gestión activa, la selección de fondos de otras gestoras y la personalización».

«En inversiones, la mejor decisión no es dónde ni cuándo invertir, sino contar con un acompañamiento personalizado para hacerlo según los objetivos y el perfil de cada cliente», señaló Belén Blanco, responsable de BBVA AM para Europa. «Y, además, crear un hábito de inversión recurrente y empezar cuanto antes. Esa es la auténtica clave del éxito», añadió.

Fondo futuro sostenible

La entidad informó de que el fondo BBVA Futuro Conservador, FI es «uno de los ejemplos más representativos de cómo la entidad integra sostenibilidad y compromiso social en su oferta de inversión». Con más de 1.600 millones de euros de patrimonio a cierre de diciembre de 2025, el fondo promueve características ambientales y sociales y, además, «un marcado componente solidario». Desde su lanzamiento en 1999 ha donado más de 7,7 millones de euros para impulsar 144 proyectos solidarios, que han beneficiado de forma directa a más de 100.000 personas y de manera indirecta a más de 500.000.

La edición de 2026 consolida este recorrido bajo el lema invertir hoy para proteger el mañana. En esta convocatoria se repartirán nuevamente un millón de euros a través de 25 donaciones destinadas a iniciativas con impacto social y medioambiental. La convocatoria se lanzó el pasado mes de enero y ha recibido más de 250 proyectos candidatos, de los 30 se desarrollan en territorios de la Dirección Territorial Noroeste.

Las donaciones se distribuirán entre proyectos de cinco grandes ámbitos de actuación. Medioambiente, inclusión social, educación, creación de empleo para colectivos vulnerables y dependencia, mayores y salud. Este año, además, la convocatoria incorpora un foco especial en proyectos medioambientales vinculados con la restauración de ecosistemas, la reforestación y la prevención de incendios forestales.

BBVA manifestó que los incendios representan una de las «mayores amenazas» para los entornos naturales y para muchas comunidades rurales que dependen de ellos, por lo que la iniciativa busca «no solo recuperar lo que se ha perdido, sino también impulsar proyectos que ayuden a gestionar el territorio de forma sostenible y a prevenir futuros desastres».