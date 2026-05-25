Gonzalo Bernardos alerta sobre el mercado inmobiliario: la clase media dice basta a estos precios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario español atraviesa un momento de inflexión que podría marcar un antes y un después en la evolución de los precios. Después de años de escalada imparable, los datos empiezan a mostrar señales de desaceleración en algunas de las principales ciudades del país, donde la demanda parece haber alcanzado su límite de tolerancia.

Gonzalo Bernardos, reconocido economista y profesor de la Universidad de Barcelona, ha sido uno de los primeros analistas en poner sobre la mesa esta nueva realidad. A través de sus redes sociales, el experto ha compartido un detallado análisis sobre lo que está ocurriendo en Madrid, Barcelona y Valencia, ciudades que durante años han liderado el incremento de precios en España.

Según las observaciones del economista, la clase media española no está dispuesta a seguir asumiendo los elevados precios que el mercado ha alcanzado. Esta resistencia, combinada con la imposibilidad económica real de muchas familias, estaría provocando un enfriamiento notable en el número de transacciones realizadas.

El fenómeno de la oferta insuficiente

Durante los últimos años, España ha experimentado un desequilibrio notable entre oferta y demanda de vivienda. La construcción de nuevas viviendas no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico ni de la demanda acumulada, especialmente en las grandes urbes donde se concentra la actividad económica y las oportunidades laborales.

Este desajuste ha provocado que los precios se hayan disparado hasta niveles que muchos expertos consideran insostenibles para el poder adquisitivo medio. Las cifras hablan por sí solas: en ciudades como Madrid o Barcelona, el precio por metro cuadrado ha experimentado incrementos superiores al 40% en la última década, mientras que los salarios apenas han crecido un 15% en el mismo periodo.

La escasez de suelo edificable, las restricciones urbanísticas y los costes de construcción elevados han contribuido a perpetuar esta situación. Además, la entrada de fondos de inversión extranjeros y la popularización de plataformas de alquiler vacacional han reducido aún más el stock disponible para compra o alquiler residencial tradicional.

Señales de cambio en las grandes ciudades

El análisis de Bernardos se centra especialmente en tres grandes mercados inmobiliarios españoles: Madrid, Barcelona y Valencia. En estas ciudades, el experto ha detectado una ralentización significativa en el ritmo de compraventa de viviendas, un indicador que tradicionalmente anticipa ajustes en los precios.

Los datos del sector inmobiliario confirman esta tendencia. El número de hipotecas concedidas ha descendido en los últimos meses, y el tiempo medio que una vivienda permanece en el mercado antes de venderse se ha incrementado notablemente. Estos son síntomas claros de que los compradores están adoptando una postura más cautelosa.

En Madrid, tradicionalmente el mercado más dinámico de España, algunas zonas están experimentando su primer descenso en años. Los barrios periféricos, que habían visto crecer sus precios impulsados por la demanda desplazada del centro, empiezan a mostrar signos de saturación.

La clase media ante el dilema habitacional

El segmento de población más afectado por esta escalada de precios es la clase media española. Familias con ingresos considerados medios o medio-altos se encuentran con que acceder a una vivienda digna en las principales ciudades requiere destinar más del 50% de sus ingresos al pago de la hipoteca.

Esta situación ha generado un fenómeno de resistencia silenciosa por parte de los potenciales compradores. Muchos han decidido posponer la compra, continuar en alquiler o incluso plantearse abandonar las grandes ciudades en busca de alternativas más asequibles en poblaciones cercanas.

Bernardos ha señalado en diversas ocasiones que este comportamiento de la demanda podría ser el factor determinante para forzar un ajuste de precios. Cuando los vendedores comprueben que sus viviendas no encuentran comprador a los precios actuales, se verán obligados a reconsiderar sus expectativas.

Perspectivas para el mercado inmobiliario

La pregunta que muchos se hacen es si estamos ante una corrección temporal o ante el inicio de un cambio de ciclo más profundo. Los expertos se muestran divididos, aunque la mayoría coincide en que los precios actuales son difícilmente sostenibles a medio plazo.

Factores como la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo han encarecido el acceso al crédito, reduciendo la capacidad de compra de las familias. A esto se suma la inflación persistente, que erosiona el poder adquisitivo y limita la capacidad de ahorro.

El mercado inmobiliario español se encuentra en un momento de máxima incertidumbre donde las decisiones de los próximos meses determinarán la evolución de los precios en los próximos años.