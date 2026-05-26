Mercadona estrena un modelo que revoluciona la forma de comprar en sus supermercados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Mercadona ha inaugurado en Cambrils un establecimiento que marca un antes y un después en su estrategia comercial. El nuevo modelo, denominado "Tienda 9", representa una apuesta disruptiva de la compañía valenciana por reinventar la experiencia de compra en España, con una inversión de tres millones de euros destinados exclusivamente a este proyecto piloto en la provincia de Tarragona.

El supermercado, ubicado en la avenida Nova Augusta de Cambrils, ha sido sometido a una transformación integral que va mucho más allá de una simple reforma estética. La compañía ha reimaginado completamente la distribución de espacios, priorizando elementos que hasta ahora ocupaban un lugar secundario en sus establecimientos tradicionales.

Este proyecto ha movilizado a 25 empresas proveedoras durante las obras, generando actividad económica en el sector de la construcción y los servicios especializados. La magnitud de la inversión refleja la ambición de Juan Roig y su equipo directivo por establecer un nuevo estándar en el sector de la distribución alimentaria española.

Un diseño centrado en los productos frescos

La principal novedad del modelo "Tienda 9" reside en la reorganización integral de los espacios comerciales, donde los productos frescos adquieren un protagonismo sin precedentes. Esta estrategia responde a las demandas de un consumidor cada vez más preocupado por la calidad, la procedencia y la frescura de los alimentos que adquiere.

La cadena ha redistribuido las secciones para facilitar el acceso a frutas, verduras, carnes, pescados y productos de panadería elaborados diariamente. Los pasillos han sido rediseñados con criterios de visibilidad y accesibilidad, permitiendo que el cliente localice rápidamente los productos frescos desde el momento en que accede al establecimiento.

Esta apuesta por los frescos se alinea con las tendencias de consumo en España, donde el mercado tradicional sigue manteniendo un lugar relevante en los hábitos de compra, especialmente entre consumidores que valoran la calidad sobre el precio o la conveniencia.

Eficiencia energética como pilar estratégico

Más allá de la experiencia de compra, el nuevo modelo incorpora importantes mejoras en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. La reforma ha incluido la instalación de sistemas de climatización de última generación, iluminación LED inteligente y equipos de refrigeración que reducen significativamente el consumo eléctrico.

Estas mejoras no solo responden a criterios de responsabilidad medioambiental, sino también a la necesidad de optimizar costes operativos en un contexto de elevados precios energéticos. La compañía estima que estas innovaciones pueden reducir el consumo energético del establecimiento en porcentajes de dos dígitos respecto a los supermercados convencionales.

La apuesta por la eficiencia energética se enmarca en los compromisos de sostenibilidad de Mercadona, que ha establecido objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y consumo de recursos para los próximos años, siguiendo las directrices europeas en materia de cambio climático.

Mejoras para agilizar el proceso de compra

El diseño de la "Tienda 9" incluye innovaciones orientadas a reducir los tiempos que los clientes dedican a realizar sus compras. La redistribución de productos sigue patrones de consumo analizados mediante Big Data, colocando los artículos de mayor rotación en ubicaciones estratégicas.

Las cajas de pago han sido renovadas con tecnología más eficiente, permitiendo procesar las compras con mayor rapidez. Además, se han habilitado espacios más amplios para el empaquetado, evitando las aglomeraciones que tradicionalmente se producen en esta fase del proceso de compra.

La compañía también ha optimizado los recorridos internos del personal de reposición, minimizando las interferencias con los clientes y garantizando que los lineales permanezcan completos durante toda la jornada comercial.

Expansión del modelo por España

Mercadona no contempla la apertura de Cambrils como un experimento aislado. La empresa prevé finalizar 2026 con aproximadamente 60 supermercados reconvertidos al formato "Tienda 9" distribuidos por toda la geografía española. Esta expansión gradual permitirá evaluar la respuesta de los consumidores en diferentes mercados regionales.

La estrategia de implementación progresiva responde a criterios de prudencia empresarial, permitiendo ajustar el modelo según los resultados obtenidos y las particularidades de cada ubicación. No todos los establecimientos de la cadena serán transformados simultáneamente, sino que se priorizarán aquellos con mayor potencial comercial o necesidades de renovación.

Este plan de expansión requerirá inversiones millonarias en los próximos años, consolidando a Mercadona como uno de los principales inversores del sector retail en España y generando oportunidades de negocio para múltiples empresas proveedoras de servicios de construcción, tecnología y equipamiento comercial.