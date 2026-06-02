Doble golpe con la luz: se dispara su precio un 28% y se acaba la rebaja del IVA

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

Junio se estrena con un mazazo en la factura de la luz. Desde este lunes el recibo recupera el IVA al 21%, justo cuando los termómetros empiezan a marcar los primeros máximos del año y tras un mes de mayo en el que el precio de la electricidad se incrementó un 27,8% hasta los 54,23 euros por MWh respecto a los 42,44 euros de abril y los 41,71 euros de marzo. La medida de rebajar este impuesto y el Impuesto Especial de la Electricidad fue el torniquete de urgencia que aplicó el Gobierno cuando en el momento de mayor tensión de la guerra de Irán el gas natural —la materia prima que atraviesa el estrecho de Ormuz y alimenta buena parte de la generación eléctrica— amenazaba con dispararse sin freno. Pero el Ejecutivo decidió empezar a retirar algunas de las rebajas tras el dato confirmado del IPC de abril, que situó la inflación en el 3,2%.

Dentro de la factura hay dos conceptos que regresan ya a su nivel previo a la crisis. El IVA salta del 10% al 21%, y el Impuesto Especial de la Electricidad pasa del 0,5% al 5,11%. Sumados al encarecimiento de la propia energía que se ha producido en el último mes, configuran un recibo que golpea especialmente —y por duplicado— a las familias que no pueden permitirse invertir en eficiencia energética y dependen del aire acondicionado no por capricho sino por salud.

El incremento del próximo recibo puede rondar entre los 8 y los 15 euros y el impacto será especialmente visible para los hogares con tarifas del mercado libre. De acuerdo a los cálculos de la consultora Selectra, una factura media de unos 250 kW al mes subirá de 56,32 euros con el IVA reducido al 10% a 64,78 euros con el nuevo escenario fiscal, un incremento cercano al 15%. Y, según el análisis de Facua-Consumidores en Acción, el usuario medio pasará de pagar 60,99 euros en abril a 75,63 euros en mayo: casi 15 euros más, un alza del 24% de un mes para otro.

La situación puede empeorar de cara a los próximos meses en los que el consumo eléctrico suele aumentar por el uso intensivo de sistemas de refrigeración y en un momento en el que el fin del conflicto en Oriente Medio parece más lejano después de que Teherán haya suspendido la negociación con Washington. De prolongarse el conflicto, y según los datos utilizados por Selectra para simular un contexto similar al del verano pasado, cuando el precio medio de la luz rondó los 0,13 ?/kWh, la factura en el mercado regulado podría alcanzar los 55,59 euros mensuales.

El Gobierno se dio el 25 de mayo varias semanas de margen para seguir monitorizando la evolución de los precios y decidir si es necesario recuperar descuentos una vez que el paquete inicial caduque el 30 de junio, cuando decaigan también las rebajas fiscales de los carburantes. Este lunes la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no cerró la puerta a esta posibilidad que le reclaman tanto el socio minoritario del Ejecutivo como desde la oposición. «Pronto también volveremos a tener otro «feedback»», respondió al ser cuestionada por la petición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de un decreto «urgente» que prorrogue estas rebajas.

El PP se sumó también a esta reclamación. El portavoz popular, Borja Sémper, pidió al Ejecutivo que rectifique y mantenga la rebaja fiscal sobre la luz y el gas. «El saqueo fiscal al que se somete a los españoles no ha servido para que la vivienda sea más accesible, ni para que haya mejorado el servicio ferroviario, ni para modernizar las autovías y carreteras, ni para que haya mejorado el servicio de transporte, ni para que haya mejorado el servicio de salud», denunció durante una rueda de prensa en Génova.

Según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) difundidos este lunes, el consumo de gas natural en abril se incrementó un 4,4% frente al mismo mes de 2025, situándose en los 23.361 gigavatios hora (GWh). En el lado contrario, el consumo de combustibles de automoción en España ascendió a 2,409 millones de toneladas el pasado mes de abril, con lo que registró una caída del 1,2% frente al mismo mes del ejercicio anterior y del 3,4% con respecto al mes de marzo.