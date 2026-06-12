El precio de los huevos sigue su histórica escalada y tira de la inflación

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los huevos se han encarecido el 13,7 % en mayo pasado respecto al mismo mes de 2025, para liderar así las subidas de precio de la cesta de la compra, que se ha moderado cuatro décimas frente a la tasa de abril y se ha situado en el 2,2 % anual.

Así lo refleja el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que ha destacado que los alimentos y bebidas no alcohólicas han influido de manera negativa en el indicador general, con una tasa anual del 3,2 %, la misma que la registrada el mes anterior.

En la bajada de la cesta de la compra han influido la evolución de los precios de las frutas y frutos de cáscara, que han subido menos que en mayo de 2025, y los de las hortalizas, legumbres y patatas, que han disminuido más en ese periodo, según el INE.