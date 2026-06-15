UPL pide impulsar la candidatura de León para ser sede de la fábrica de blindados de Indra

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La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado una moción en el Ayuntamiento de León para que la ciudad impulse, junto con el resto de las administraciones, una candidatura sólida que le permita ser la sede de la nueva fábrica de blindados que proyecta la compañía Indra Group.

La moción recoge que la posibilidad de implantar esta factoría supone una oportunidad histórica para la ciudad y para toda la provincia, tanto por la creación de empleo directo e indirecto como por el efecto tractor que tendría sobre el tejido industrial, tecnológico y empresarial leonés, según ha informado este lunes la UPL en un comunicado.

UPL asegura que Indra está analizando distintas ubicaciones para levantar una planta de más de 80.000 metros cuadrados destinada a reforzar la capacidad industrial de defensa del país.

"En este contexto, León reúne condiciones excepcionales para albergar una inversión estratégica de estas características, tanto por si posición geográfica privilegiada como principal nudo de comunicaciones del noroeste peninsular como su conexión mediante alta velocidad ferroviaria", ha afirmado UPL.

La formación también destaca la red de autovías que enlaza León con Galicia, Asturias, Cantabria e incluso Portugal, así como la disponibilidad de suelo industrial.

"A esto se suma la existencia en la provincia de un ecosistema tecnológico y de innovación de primer nivel, con infraestructuras de referencia nacional como el Incibe, Scayle, o incluso la planta de drones ubicada en el polígono industrial de Villadangos del Páramo, de Indra", ha agregado.

La UPL ha pedido actuar con rapidez y coordinación institucional para que León no quede fuera de esta oportunidad, puesto que una industria de estas características contribuiría a generar empleo cualificado, fortalecer el tejido productivo, fijar población y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo.