Macroconvocatoria histórica de 700 plazas para jueces y fiscales

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado publica la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor «macroconvocatoria» de la historia según ha precisado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su cuenta de la red X. La citada convocatoria de 700 plazas se divide en: 575 para jueces y fiscales por oposición más 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio. Bolaños, quién ayer pidió estar atentos al BOE, ha asegurado que se trata de «la mayor transformación de la Justicia en décadas».

Según Justicia, esta cifra de 700 jueces y fiscales «supone más del triple de las convocadas en 2025 y un auténtico hito histórico» si se compara con periodos como la etapa 2012-2016, cuando el Gobierno solo convocó 350 plazas en cinco años.

El Ministerio que dirige Félix Bolaños expone que el Ejecutivo ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales desde 2018, suponiendo esta cifra «el triple de las que se convocaron durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy».

La convocatoria publicada ayer en el BOE es para cubrir por oposición 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, que se iniciará en octubre. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional. En paralelo a la «macroconvocatoria», como la denomina el Ministerio de Justicia y el propio ministro en su cuenta de la red X, el Gobierno ultima la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de la plantilla judicial y fiscal «sin precedentes en nuestra historia».

La medida quedará definitivamente aprobada en las próximas semanas a través de dos Reales Decretos, una vez recogidas las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.

Según Justicia, la creación de medio millar de plazas de jueces en un año es «histórica», ya que supone una ampliación de la plantilla judicial del 8,5 por ciento y «es una cifra superior a la suma de las plazas creadas durante la última década».