Bizum para pagar en los comerciosAcertar de pleno en el sistema

Publicado por José Á. González Madrid Creado: Actualizado:

«El pago con Bizum en comercios es una realidad». Así anunciaba la plataforma su llegada a panaderías, cafeterías y farmacias el pasado 18 de mayo. Una revolución que saltaba de los intercambios de dinero entre particulares al mundo empresarial. Sin embargo, entonces el servicio solo estaba disponible para un grupo limitado de clientes, entidades financieras y establecimientos. La novedad de este martes es el lanzamiento de Bizum Pay, la cartera digital propia de la compañía, que podrá descargarse en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. Pero como ocurrió en mayo, solo será funcional para un grupo selecto de usuarios.

«Llevaremos a cabo pruebas piloto con colectivos de clientes en un entorno controlado», explican fuentes de Bankinter. Unicaja seguirá una estrategia similar, aunque en su caso las primeras pruebas se realizarán con empleados. La entidad dirigida por Gloria Ortiz sitúa en septiembre el inicio de un despliegue más amplio. «Teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, creemos que durante agosto seguiremos todavía con estas pruebas piloto. Nuestra idea es testar que todo funciona correctamente», señalan.

CaixaBank, por su parte, asegura que lleva varias semanas trabajando con clientes en un entorno controlado y que esta misma semana ampliará el número de participantes. Su previsión es completar el despliegue a lo largo de este verano. BBVA también apunta a una implantación progresiva. «La aplicación estará disponible desde este martes en fase piloto, mientras el servicio amplía gradualmente su operativa hasta completar el despliegue», señalan desde la entidad.

Los clientes de Banco Sabadell podrán acceder al servicio de forma progresiva durante este mes. «La implantación será gradual», explican desde la entidad. Fuentes del sector bancario insisten en que la aplicación estará disponible desde este martes, pero que su activación dependerá del calendario de cada banco.

Fuentes financieras aseguran que el proyecto avanza conforme a la hoja de ruta prevista. El despliegue se está realizando poco a poco para comprobar el comportamiento de la infraestructura tecnológica y evitar incidencias ante la incorporación de un volumen elevado de usuarios.

El desarrollo requiere la coordinación de todo el ecosistema de pagos: entidades financieras, proveedores tecnológicos, redes de pago y fabricantes de terminales. «Llevar Bizum a la tienda física implica adaptar una infraestructura muy amplia para garantizar una experiencia de pago sencilla, segura y homogénea para comercios y consumidores», explica Adriana Vásquez, portavoz de Worldline. Por tanto, la llegada de la aplicación a las tiendas de Apple y Google no supondrá que todos los usuarios puedan comenzar a utilizarla de inmediato. Solo podrán hacerlo los clientes de aquellas entidades financieras que hayan habilitado previamente la funcionalidad.

En 2016 la banca española lanzó este sistema de pagos instantáneos, que ya suma 30,6 millones de usuarios —más de la mitad de la población nacional— y más de 111.000 comercios adheridos. Hasta ahora, los pagos en establecimientos se habían realizado principalmente mediante códigos QR o a través de soluciones desarrolladas por determinadas entidades.

A mediados de mayo, un grupo reducido de clientes ya podía pagar con Bizum acercando el teléfono móvil al datáfono. Mediante tecnología sin contacto —NFC-, la transacción se completaba desde las aplicaciones de algunos bancos. «Era un grupo seleccionado y limitado», señalan fuentes del sector. «Era un proyecto piloto», añaden.

En paralelo, Bizum trabajaba en su propia aplicación, concebida como una cartera digital. En un principio, estaba previsto que estuviera disponible a comienzos de junio, tanto para Android como para iOS. Finalmente, debido a «complejidades de desarrollo tecnológico», su lanzamiento se ha retrasado hasta este 14 de julio.

Según Bizum, para realizar un pago bastará con desbloquear el teléfono en el caso de Android o pulsar dos veces el botón lateral en el caso del iPhone, sin necesidad de abrir previamente la aplicación ni seleccionar el método de pago. Después, el usuario deberá acercar el móvil al TPV para completar la operación.

Bizum Pay permitirá efectuar el pago directamente desde la cuenta bancaria mediante una transferencia inmediata, de manera que el comercio reciba el dinero al instante. Los usuarios también podrán incorporar sus tarjetas y configurar una de ellas como método de respaldo. De este modo, si el establecimiento no admite el pago con Bizum o la operación no puede completarse, la aplicación podrá recurrir a la tarjeta seleccionada como alternativa. En cuanto al coste para los comercios, fuentes financieras explican que las comisiones por utilizar Bizum seguirán una estructura similar a la de los pagos con tarjeta.

En cuanto al coste para los comercios, fuentes financieras explican que las comisiones por utilizar Bizum seguirán una estructura similar a la de los pagos con tarjeta. Serán precios de mercado y cada entidad aplicará su propia política comercial.

Rápida aceptación

Desde la Confederación Española de Comercio (CEC) celebran la medida. "Hace que el proceso sea mucho más sencillo y ágil para ambas partes. Nos permite ser más competitivos y adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo de los ciudadanos", explican en un audio remitido a este periódico.

En la misma línea se pronuncia la patronal de los supermercados Asedas. "Cualquier innovación técnica que pueda ser beneficiosa y demandada por el consumidor será tenida en cuenta por los supermercados", comentan. No obstante, recuerdan que "siempre se necesita tiempo" para incorporar este tipo de soluciones.

Bizum asegura que "el despliegue avanza con rapidez" y sostiene que alrededor del 60% de los terminales de pago ya están preparados para aceptar el servicio. Según los últimos datos del Banco de España a los que ha tenido acceso este periódico, al cierre de 2025 había 2.841.963 datáfonos en España, por lo que el porcentaje señalado por la compañía equivaldría a unos 1,7 millones de dispositivos.

Fuentes financieras explican que la adaptación del parque de terminales se está realizando de forma progresiva. Los datáfonos más antiguos están siendo sustituidos, mientras que los modelos más recientes pueden actualizarse de forma remota para admitir los pagos mediante Bizum Pay.

La llegada de la aplicación supone así un nuevo impulso al proyecto de Bizum para extenderse más allá de las transferencias entre particulares y de las compras por internet. Aunque algunos clientes ya podían pagar en establecimientos a través de las aplicaciones de sus bancos, la plataforma confía en que su propia cartera digital le permita llegar a un mayor número de usuarios y competir con soluciones como Apple Pay y Google Pay.