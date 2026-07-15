Los colombianos lideran el 'boom' de nuevos afiliados extranjeros

Publicado por Lucía Palacios y José Antonio González Madrid Creado: Actualizado:

Los extranjeros están a punto de tomar las riendas del mercado laboral español. Prácticamente la mitad del empleo creado en los últimos años ha ido a parar a manos de inmigrantes, que han llegado masivamente a España en busca de un empleo en el país que se ha convertido en la locomotora de Europa.

Y esto no ha hecho más que empezar, puesto que la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno ha sumado ya en apenas dos meses 160.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social, todo un hito que eleva el número de trabajadores extranjeros por primera vez por encima de los 3,4 millones y con toda seguridad sobrepasará este verano la barrera de los 3,5 millones.

Pero al igual que el mercado laboral español está cambiando, también el empleo extranjero está protagonizando su propio «vuelco». Así, la radiografía del trabajador inmigrante ha virado en los últimos años y ya no son los marroquíes, ni los rumanos, ni los venezolanos los que lideran el «boom» de la afiliación extranjera, sino los colombianos, que se han disparado un 30% en el último año hasta triplicar su peso en apenas cinco años, al pasar de 94.265 ocupados en 2021 a 316.460 en 2026, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Entre abril y junio de este año se registraron 110.000 afiliaciones de esta nacionalidad

El avance colombiano no solo destaca por su velocidad, sino también por su volumen. Ninguna otra nacionalidad ha sumado tantos trabajadores desde 2021: más de 222.000 nuevos afiliados, una cifra que sitúa ya a Colombia a apenas 37.500 cotizantes de Rumanía, la segunda comunidad extranjera más numerosa, que, por el contrario, está perdiendo fuelle en un mercado que hasta el año pasado lideraba. A este empuje se suman Venezuela y Perú, en un proceso que está dando un marcado acento latinoamericano al nuevo mapa laboral español.

En conjunto, el número de afiliados procedentes de esta región ha aumentado en más de 110.000 entre abril y junio de este año, justo en el periodo de regularización migratoria extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, más de la mitad de los nuevos cotizantes extranjeros proceden ya de Latinoamérica.

Colombia concentra por sí sola más de un tercio de ese incremento, pero su avance no es el único. Venezuela cuenta ya con cerca de 240.000 afiliados, 2,5 veces más que un lustro atrás, mientras que Perú también ha multiplicado por tres sus cotizantes y supera los 122.000.

Entre las tres nacionalidades suman cerca de 679.000 trabajadores, una cifra que los sitúa cada vez más cerca de la suma total entre Marruecos y Rumanía, las dos grandes nacionalidades que dominan la afiliación extranjera.

El vuelco a las estadísticas ha alcanzado una dimensión histórica: los afiliados de nacionalidades latinoamericanas han superado al conjunto de trabajadores europeos dados de alta en España. Los primeros suman 1,23 millones de cotizantes, los segundos 1,20 millones.

La regularización extraordinaria ha terminado de acelerar un sorpaso que llevaba meses gestándose.

Solo entre mayo y junio, los países latinoamericanos sumaron alrededor de 64.000 afiliados, frente a poco más de 3.000 procedentes de Europa.