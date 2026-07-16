Telefónica y Digi polarizan la batalla por los clientes móviles

El presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, interviene tras la firma del acuerdo de intenciones '42 Alicante', un campus de programación y tecnología, este lunes en Madrid. EFE/víctor lerena

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El mercado español de las telecomunicaciones se encamina hacia una creciente polarización entre dos operadores con propuestas muy diferentes. Telefónica se consolida como la principal referencia del segmento de mayor valor, apoyada en Movistar y O2, mientras Digi domina el terreno de los precios bajos. Entre ambos polos, MasOrange y Vodafone continúan perdiendo clientes en un escenario marcado por la presión comercial y la multiplicación de marcas.

Los datos provisionales de portabilidad correspondientes a junio refuerzan esa fotografía. Telefónica terminó el mes con una ganancia neta de unas 22.000 líneas móviles y fue el único gran grupo que obtuvo un saldo positivo frente a todos sus principales competidores.

Las cifras deberán ser confirmadas posteriormente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo último informe mensual publicado corresponde todavía a mayo. En ese mes España rozó los 63 millones de líneas móviles y Movistar, Vodafone y MasOrange concentraban conjuntamente el 85,6% del mercado.

El principal origen de los clientes captados por Telefónica en junio volvió a ser MasOrange, seguido de Vodafone. Sin embargo, el dato más significativo del mes se produjo en la relación directa con Digi. La compañía española consiguió un saldo favorable de alrededor de 2.000 líneas frente al operador de origen rumano.

Aunque el volumen es todavía modesto, representa un cambio relevante. Digi ha actuado durante los últimos años como la gran aspiradora de clientes del sector, especialmente entre los consumidores más sensibles al precio. Telefónica encadena ahora su primer periodo de tres meses con un balance acumulado positivo frente a la compañía rumana desde que existen registros comparables.

El movimiento coincide con un momento decisivo para Digi. Su filial española debutará este jueves, 16 de julio, en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a un precio de 5,60 euros por acción y con una capitalización inicial de unos 1.662 millones de euros.

El frenazo no supone que su modelo comercial se haya agotado. La empresa conserva una elevada capacidad de captación gracias a sus precios agresivos, una oferta sencilla y la ampliación de su infraestructura propia. Cerró el proceso de salida a Bolsa con unos 11,4 millones de clientes.